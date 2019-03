La subida del salario mínimo provoca la reducción de horas del servicio doméstico

«La mayoría de las familias asimila la importancia de nuestra actividad»

Natural de Cuba, Carlos Caching García lleva tres años en Segovia y trabaja como empleado al servicio del hogar familiar. Resume con dos palabras lo que reivindica para los trabajadores del sector: «Justicia e igualdad». Reconoce que en la sociedad «hasta cierto punto se nos valora, se nos tiene en cuenta. No con todos es igual, pero la mayoría de las familias comprende y asimila la importancia de actividad que hacemos en el día a día». Carlos es de los pocos hombres que trabajan como empleados de hogar, y se siente «muy bien ejerciendo esta profesión», en la que no ve «ninguna diferencia con mis compañeras mujeres, incluso me siento con un máximo de igualdad», aunque él no sufra «las situaciones de acoso y violencia sexual» que, en muchos casos, padecen ellas.