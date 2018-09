Hay Festival Segovia Stephen Frears pasa revista a su carrera con Peter Florence Stephen Frears, a su llegada a la sede de IE University para participar en Hay Festival. / Óscar Costa El director de 'Las amistades peligrosas' comparte las claves según las cuales entiende el cine SAMUEL REGUEIRA Segovia Domingo, 23 septiembre 2018, 12:19

Con un buen puñado de grandes películas a sus espaldas, de 'Mi hermosa lavandería' a 'Las amistades peligrosas' pasando por 'The Queen' o 'Alta fidelidad', Stephen Frears puede considerarse como uno de los cineastas vivos más representativos de los últimos años, responsable tanto de incontestables éxitos de crítica y público como de títulos posteriormente rescatados por ciertos círculos cinéfilos bajo la etiqueta de 'obras de culto'. El cineasta visitó este sábado el Hay Festival de Segovia, donde conversó con Peter Florence, fundador del certamen, sobre su manera de entender el cine, la importancia del reparto y la responsabilidad del presupuesto, entre otros temas.

Florence le instó a que volviese a narrar el casting de 'Mi hermosa lavandería', el filme que se considera descubridor del hoy celebérrimo Daniel Day-Lewis -pese a que previamente atesorara otros roles secundarios de importancia, como en 'Motín a bordo', un actor que entonces se impuso a Tim Roth, Gary Oldman o Kenneth Branagh: «Fue fundamentalmente una cuestión de dinero, era quien nos podíamos permitir», ironizó. Frears siempre se ha sentido, confesó, más cómodo con presupuestos modestos que con grandes financiaciones: «Pero me tiene que enamorar el guion», aseveró, a raíz de los libretos de Hanif Kureishi para 'Mi hermosa lavandería', o el texto dieciochesco original de Choderlos de Laclos 'Las amistades peligrosas'.

Florence le inquirió sobre las diferencias de aproximación a la hora de rodar un guion original y adaptar una obra literaria previa. «Lo fundamental es hacerlo con mimo», señaló el director de 'The Queen'. El cineasta también se mostró implacable con la solidez que debían tener los libretos que se le presentaban: «Si me traen un buen guion que en algún momento se descalabra, lo devuelvo. Sé en qué momento deja de ser interesante, cuándo amenaza por caerse por un precipicio o cuando está, directamente, estrellado», sentenció.

A la hora de resumir su trabajo, Frears fue tajante: «No soy Stanley Kubrick. Solo me dedico a pensar, a ver si tiene sentido lo que hago». No se ve, confesó, capaz de competir con quienes hacen grandes películas de enormes presupuestos, «simplemente quiero hacer algo diferente, original y que le termine gustando al público».

Frears también quiso hablar sobre alguno de sus últimos proyectos, como la miniserie 'A very English Scandal', protagonizada por Hugh Grant y Ben Whishaw y que se vertebra en torno al miembro del Partido Liberal británico Jeremy Thorpe, acusado de intentar asesinar a su amante, Norman Scott, por chantajearle: «Habla de las clases, habla del sexo... es muy británica», ironizó. No perdió oportunidad, tampoco, de opinar sobre el Brexit y sus posibilidades de trasladarlo a una ficción en una pantalla: «Es una tragedia, una estupidez, un escándalo, pero de momento no sabemos cómo acabará», opinó. «Quizá en diez años, aún nos hace falta distancia».