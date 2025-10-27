El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Usuarios del centro de día de la Asociación de Alzhéimer de Segovia en un taller de estimulación cognitiva. El Norte

SOS de la Asociación de Alzhéimer: el centro de día se queda pequeño

El aumento de los diagnósticos y de la longevidad de la población de la provincia de Segovia elevan los cuadros de demencias y generan lista de espera

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:12

La prevalencia cada vez mayor del Alzhéimer y otras demencias, la consecuencia de un mayor celo en los diagnósticos y de una población cada vez ... más envejecida que es por ello más susceptible a sufrirlas, hace que el centro de día inaugurado hace tres años –tras una década de esfuerzo de su colectivo de pacientes– deje aún a un tercio de enfermos fuera del sistema. Las tres unidades están completas desde el primer día: un total de 48 personas en tratamiento y una quincena en lista de espera.

