Solo el 20% de las viviendas solicitantes de certificado energético en Segovia son eficientes

Más de 2.300 propietarios segovianos han solicitado en lo que va de 2025 un certificado de eficiencia energética para sus viviendas, establecimientos, oficinas o ... edificios. Todavía no ha finalizado el año y ya es la cifra más alta de tramitaciones de documentos que se ha contabilizado en la provincia desde que se tienen registros en 2013. El 64% de la etiquetas que se han expedido hacen referencia a los tres peores valores de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de consumo que puede registrar un inmueble, aunque en el periodo más reciente se han disparado aquellas que reflejan unos resultados óptimos.

El certificado de eficiencia energética de un edificio es un documento técnico que informa sobre sus características de consumo o emisiones. Por un lado, establece una calificación según el ahorro de energía, mientras que por otra parte propone mejoras para reducir el gasto. Así lo indica la Junta de Castilla y León, que hace tan solo cinco años adoptó una nueva estrategia dirigida a cumplir con los objetivos de eficiencia marcados por la Unión Europea para los próximos años, que están estrechamente ligados a la promoción de las energías renovables y sostenibles.

Hay muchas personas que se han sumado a esta propuesta y han presentado su solicitud para obtener un cálculo preciso de los datos energéticos de su vivienda. Esto requiere la visita previa de un técnico titulado que realiza una visita al inmueble y analiza tanto las características constructivas, los métodos de aislamiento y las instalaciones de climatización como la calidad de aire existente en el interior, las vías de ventilación e, incluso, las condiciones de iluminación. Hay amplias diferencias en la concesión de certificados dependiendo de si se hace uso de bombillas tradicionales o si se emplean LED y, en suma a ello, existen tragaluces naturales.

Los resultados se trasladan a papel a modo de certificado y etiqueta, la cual permite comprobar por medio de una escala de colores si la casa que se ha sometido a la inspección es eficiente. El verde, que está acompañado de la letra 'A', es el dato más positivo, asociado a las construcciones más modernas y de menor consumo energético, mientras que el rojo, letra 'F', es el más negativo.

El récord histórico que ha apuntado la provincia aun sin haber concluido el año puede atribuirse al interés creciente que tienen algunos inversores por vender o alquilar un piso. Esto se debe a que, a día de hoy, contar con este documento e inscribirlo en el registro de la comunidad autónoma son requisitos indispensables para llevar a cabo los citados procedimientos. En este sentido, la petición de certificados se ha disparado en el periodo más reciente, hasta duplicarse en comparación con hace diez años. Segovia acumula más de 10.000 registros en este sentido desde 2013.

Más verdes en el mapa

Un aspecto destacable es que el mapa cada vez tiene más zonas coloreadas de verde, pese a que la mayoría de las calificaciones se corresponden con los tres peores niveles de eficiencia y ahorro que marcan las viviendas. De hecho, cerca de la mitad de los documentos emitidos son etiquetas 'E', lo que indica que el consumo de energía supera los 120 kilovatios hora por metro cuadrado al año y las emisiones se disparan a más de 23 kilos de emisiones de dióxido de carbono por metro cuadrado con carácter anual. Es el umbral mayoritario en todo el país. Tan solo en Segovia se tramitaron más de un millar de expedientes con este atributo en 2025.

La segunda etiqueta que ha sido más numerosa, al protagonizar más de 300 procedimientos a lo largo de este año, es la 'D', que atañe a las viviendas que han sido reformadas para disponer de un sistema de climatización más eficiente, como es la aerotermia u otros equipos con máxima calificación energética. Está seguida de la 'F', que representa el 10% de los certificados y se asocia con pisos, casas y locales con más de 40 años de antigüedad que tienen altos consumos debido al mal aislamiento.

Los edificios con etiqueta 'C' han ganado mayor presencia en el registro que ostenta la Junta de Castilla y León según han avanzado los años. Actualmente, suponen el 10% de los certificados asignados al territorio segoviano, lo que se traduce en cerca de 200. Son los que se encuentran justo por encima del límite para lograr la consideración de viviendas eficientes, debido a que consumen hasta un 15% menos que el promedio nacional. Por el contrario, las letras 'B' no son habituales, aunque un aspecto destacado es que el número de documentos que acreditan el máximo nivel de eficiencia han comenzado a rebasar este año a los que ostentan las calificaciones más bajas.

MÁS INFORMACIÓN Estas son las obras de eficiencia energética que los pueblos ejecutarán antes de 2026

Ya son más los hogares que han sido construidos o rehabilitados expresamente para evitar la entrada de calor y frío, mantener la temperatura apropiada y reducir la emisión de contaminantes en relación a aquellos establecimientos que se encuentran a la cola del ahorro energético, de acuerdo con las solicitudes trasladadas en 2025. Estos últimos suelen caracterizarse por lamentar unas malas condiciones de habitabilidad. La mayoría son pisos en bloques que se encuentran en Segovia capital (75), aunque también hay una veintena en El Espinar y más de una decena en Cuéllar, Palazuelos de Eresma e Ituero y Lama.

Tal y como recoge la estadística de la Administración regional, es más fácil mejorar los niveles de emisiones que garantizar un mayor ahorro de energía, pues en muchas ocasiones este propósito tan solo se consigue en aquellos edificios de obra nueva. De ahí que una buena parte de estos certificados hayan tenido como escenario el medio rural, donde hay más viviendas unifamiliares de reciente construcción. La mayoría de los propietarios que han conseguido una etiqueta 'A' en lo que va de año son de El Espinar (25), Palazuelos de Eresma (15) y Cuéllar, La Lastrilla y la ciudad, con 14 cada municipio.