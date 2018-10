«Solo si el creador disfruta conseguirá que el espectador no se aburra» Carlos Baena, durante su intervención en el 3D Wire de Segovia. / El Norte Segovia El animador gráfico Carlos Baena, que dio la vida a Nemo o Buzz Lightyear, está inmerso en su primer proyecto propio EL NORTE Segovia Domingo, 7 octubre 2018, 19:37

Personajes tan conocidos como Nemo en 'Buscando a Nemo', Mr. Increíble en la película de 'Los Increíbles' o Buzz Lightyear en escenas de 'Toy Story 3' han cobrado vida gracias al animador Carlos Baena, que tiene claro que el futuro del cine pasa por una fusión cada vez mayor entre realidad y animación. Baena, que ha participado en el 3D Wire de Segovia, advierte de que es una «buena noticia» que estos dos estilos visuales estén cada vez más entrelazados porque, a su juicio, es la única forma de que la animación cobre el protagonismo que merece como soporte visual.

También tiene grandes ventajas para el cine de imagen real, ya que la animación elimina las barreras de este formato y permite «llegar a cualquier lugar» y «hacer todo aquello que pide la imaginación», reflexiona. Por ejemplo, películas que se están haciendo de Disney en versión real como 'El libro de la selva' o 'El rey león' son un claro ejemplo de que esta unión de fuerzas entre los mundos imaginados y los reales da «muy buenos» resultados y es que, según explica, hasta el 95% de estas producciones son animaciones.

Esta situación da una esperanza al sector de la animación, según Baena, quien afirma que este cine esta en fase de crecimiento y, en concreto, en España «vive uno de sus mejores momentos».

El creador canario estudió Arte en Estados Unidos, donde comenzó su vinculación a la industria cinematográfica, y allí desarrolló su carrera profesional en empresas como Industrial Light&Magic (ILM), Pixar o Paramount, espacios que, en su opinión, ofrecen mayores oportunidades de las que se pueden encontrar en España.

Un nivel al alza

Reconoce no obstante que en su país natal se están haciendo cosas «cada vez más espectaculares», con profesionales que tienen «mucho potencial, talento y gran creatividad», hasta el punto de que se están desarrollando proyectos de un nivel «muy superior» al del resto del mundo. Considera, eso sí, que es necesario un impulso económico a esta industria y el apoyo, tanto desde el sector público como privado, a la creación de empleo a través de nuevos proyectos; la clave es que «siga habiendo oportunidades porque talento y pasión no faltan», subraya.

Baena se encuentra inmerso en su primer proyecto propio de animación, tras alcanzar la cima con algunas de las películas más taquilleras de animación y después de siete años de trabajo y esfuerzos económicos 'La Noria' ya es una realidad. Se trata de un cortometraje de animación de doce minutos que va un paso más allá y mezcla este soporte con uno de los géneros cinematográficos que más interés despiertan en el creador, el terror.

El lado oscuro

«A lo largo de mi anterior etapa en grandes productoras he aprendido mucho y sobre todo me he divertido, pero quería hacer algo diferente», detalla el animador. Por eso este trabajo, que reconoce que no es para todos los públicos, se adentra en el lado más oscuro de la animación y demuestra que es un «vehículo increíble» para contar cualquier tipo de historia a públicos infantiles, pero también a adultos.

Reconoce que las producciones de animación son un, ya que se parte «de la nada» y es necesario «crearlo todo», cada textura de un bolso, cada geometría de una mesa y cada rasgo de un personaje, todo se diseña y luego se dota de vida gracias a la tecnología.

Asimismo, admite que el éxito en la animación llega de la mano de la diversión, por eso, «solo si el creador disfruta haciendo una producción conseguirá que el espectador no se aburra».