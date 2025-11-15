El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La diputada Magdalena Rodríguez, durante la fiesta de Valtiendas. El Norte

Segovia

«No solo es lo que las bodegas puedan suponer al turismo, sino a la economía de los pueblos»

La diputada Magdalena Rodríguez pone en valor las sinergias que están explorando los bodegueros con otros negocios turísticos

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:07

De la treintena de bodegas en la provincia, la marca Alimentos de Segovia, la marca agroalimentaria de la Diputación, incluye a 24. «Cada vez ... están más activas y son más las que conciertan con actividades del entorno para hacer más de una cosa», subraya la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez. Divididas en tres enclaves provinciales. Sinergias que albergan productos turísticos cada vez más combinados. Por ejemplo, un paseo en las Hoces del Riaza y una cata en Montejo de la Vega de la Serrezuela. «Cada vez se ponen más de acuerdo entre la casa rural y la bodega. Incluso gente que se dedica a hacer rutas guiadas por otras zonas para que sean más completas». Cada una utiliza hasta dónde quiere ese apoyo promocional, participando en ferias a lo largo de todo el año para dar a conocer su producto. «Tienen muchas actividades relacionadas con el enoturismo. Se visitan muchas bodegas, hacen catas especializadas…».

