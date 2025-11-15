«No solo es lo que las bodegas puedan suponer al turismo, sino a la economía de los pueblos»

De la treintena de bodegas en la provincia, la marca Alimentos de Segovia, la marca agroalimentaria de la Diputación, incluye a 24. «Cada vez ... están más activas y son más las que conciertan con actividades del entorno para hacer más de una cosa», subraya la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez. Divididas en tres enclaves provinciales. Sinergias que albergan productos turísticos cada vez más combinados. Por ejemplo, un paseo en las Hoces del Riaza y una cata en Montejo de la Vega de la Serrezuela. «Cada vez se ponen más de acuerdo entre la casa rural y la bodega. Incluso gente que se dedica a hacer rutas guiadas por otras zonas para que sean más completas». Cada una utiliza hasta dónde quiere ese apoyo promocional, participando en ferias a lo largo de todo el año para dar a conocer su producto. «Tienen muchas actividades relacionadas con el enoturismo. Se visitan muchas bodegas, hacen catas especializadas…».

El relato de Rodríguez es el de usar el enoturismo como una carta complementaria más al turismo de la provincia. «Hay que tratar de aprovechar que tenemos buenos alojamientos rurales, paisaje o cultura. Acompañado a la gastronomía, es perfecto». Si bien para los 'enoturistas', un público que responde a un perfil mayoritario de mediana edad para adelante, es un atractivo que vale de por sí la visita, para otros públicos representa un motivo más. «Cada vez la gente joven valora más lo que es el vino, por lo menos lo prueba. Es importante porque es parte de la cultura de nuestro país. Y es una forma de apoyar a nuestros productores». Otra baza para extender las estancias y, con ellas, pernoctaciones. El objetivo de la Diputación es recoger datos más específicos de cada tipo de actividad.

La de Ribera del Duero es la segunda ruta más visitada de España con casi 400.000 visitas anuales. «Si entramos dentro de ese número, es muy importante. Lo que tenemos que conseguir es que el resto, tanto Valtiendas como Rueda, empiecen a sonar y puedan tener más visitas». Más allá del turismo, Rodríguez añade otro activo. «Es que estas bodegas generan empleo en el medio rural. No solamente es lo que puedan suponer al turismo, sino también a la economía de nuestros pueblos». Un cálculo por encima que puede apuntar a un centenar, más una base de empleo temporal en las campañas de recolección.