El 80% de las solicitudes de tarjetas monedero se han realizado vía 'on-line'

La campaña de las tarjetas monedero de Segovia, que comenzó el anterior viernes, está obteniendo una «excelente acogida» en el conjunto de la ciudadanía segoviana, asegura la Cámara de Comercio. Del total de 1.700 titulos adquiridos por los interesados, el 18% se corresponde con las tarjetas en formato físico y el 82%, con las solicitudes emitidas vía 'on-line'. Esta iniciativa está dirigida a favorecer el consumo en comercios minoristas y de proximidad distribuidos por la ciudad.

La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Segovia y gestionada por la Cámara de Comercio, consiste en la adquisición por parte de la persona usuaria de una tarjeta por valor de 25 euros, recibiendo a cambio un título a modo de monedero (físico o virtual) cargado con 50 euros para gastar en los establecimientos adheridos. El número de boletos que se van a repartir a los residentes en la capital y barrios incorporados roza los 12.000.

El periodo para la inscripción de los comercios ya se encuentra cerrado. El dato se eleva a 205 tiendas cuya actividad responde a todo tipo de categorías, lo que supone el 30% de establecimientos adheridos según las bases de la convocatoria. Sobresalen el sector textil entre los más numerosos, seguido del gremio de la alimentación, juguetería y papelería, entre otros. En ellos se podrán utilizar las tarjetas del 10 de noviembre al 7 de diciembre (ambos inclusive).

Hasta el próximo 7 de noviembre sigue el periodo de exclusividad de venta de tarjetas físicas para las personas mayores de 65 años, para los que hay reservadas un millar. A partir de este día se pondrán a la venta 500 títulos más -siempre que haya disponibilidad- sin restricción de edad, para que cualquier persona empadronada en el municipio de Segovia y mayor de 18 años pueda adquirirlas de forma presencial en la sede de la Cámara de Comercio. El horario es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30 horas.

Ambas entidades promotoras de la campaña han valorado «muy positivamente» el ritmo de participación. En este sentido, hacen hincapié en que lo que se pretende es impulsar un sector estratégico como el comercio en la economía local. La convocatoria ha sido denominada 'Impulsa Comercio Segovia 2025' y cuenta con un presupuesto de 350.000 euros

