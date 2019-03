Los socialistas alertan de la última «cacicada» del alcalde de Villacastín José Luis Aceves y Estefanía Miguel, ayer en la sede del PSOE. / A. Tanarro El PSOE exige la dimisión de Jesús Grande, inhabilitado, y alerta de una promoción de 253 viviendas en terrenos propiedad del regidor LUIS J. GONZÁLEZ Segovia Miércoles, 6 marzo 2019, 11:46

El secretario provincial del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, exigió ayer al alcalde de Villacastín, Jesús Grande (PP), que dimita tras haber rechazado el Tribunal Supremo su recurso de amparo sobre una sentencia por prevaricación que le inhabilita siete años sin ejercer un cargo público. El grupo socialista de Villacastín alerta, además, de una operación urbanística de 253 viviendas en unos terrenos propiedad del regidor y denuncia un interés personal. Grande esgrime que la decisión de construir en esta parcela se llevó a cabo en 2011, meses antes de convertirse en alcalde -lo era el popular José Antonio Pérez Garzón- y no tiene intención de dejar el puesto antes de mayo.

Grande fue condenado por el Juzgado de lo Penal de Segovia por contratar a un trabajador para el Ayuntamiento de forma irregular. Se trataba de un oficial segundo de electricidad, que carecía de la titulación necesaria de Formación Profesional y del carné de instalador requeridos en la oferta, y al contratarle rechazó el Consistorio a candidatos sugeridos por el servicio de empleo de Castilla y León.

La sentencia del juzgado fue ratificada el año pasado por la Audiencia Provincial y el regidor recurrió lka resolución ante el Tribunal Supremo. El PSOE conoció el 20 de enero que dicho recurso ha sido rechazado –algo sobre lo que Grande dice no tener constancia– y pide al alcalde que abandone el puesto antes que la Audiencia Provincial ejecute la sentencia, que sería ya firme, y pueda, si los plazos administrativos lo permiten, cesarle antes de las elecciones del 26 de mayo.

Con estos antecedentes, Aceves criticó las «actitudes caciquiles» de Grande, al que definió como un alcalde «que actúa siempre como leda la gana», y le criticó por «buscar subterfugios legales y dilatar el tiempo» de su inhabilitación.

Urgencia interesada

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Villacastín, Estefanía Miguel, llamó a frenar la construcción en el paraje denominado Los Jardines, situado a seis kilómetros del centro urbano del municipio, de 253 viviendas.

Entiende que el relanzamiento del proyecto a finales del año pasado obedece a las urgencias por el calendario judicial. Los dos concejales socialistas en el municipio –por cinco del PP y dos de Ciudadanos– propondrán hoy en un pleno extraordinario medidas para frenar el envejecimiento urbanístico en el casco urbano, como abaratar el impuesto de construcción y facilitar la rehabilitación de viviendas.

«Emplazamos a todos los concejales a que reclamen la dimisión inmediata», apeló Aceves, quien pidió a Jesús Grande «que no se agarre al sillón». El regidor, que no podría presentarse a su tercer mandato tras la sentencia confirmada por la Audiencia Provincial, no piensa dimitir y se muestra rotundo: «Los alcaldes los ponen los ciudadanos, no los jueces».