La silenciosa procesión de un pueblo de Segovia recibe su mayor reconocimiento La Junta de Castilla y León declara de Interés Turístico la Procesión del Silencio del Real Sitio

La procesión del Santo Entierro -también conocida como procesión del Silencio- del Real Sitio de San Ildefonso ya es oficialmente Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta ha concedido esta distinción a una celebración que se remonta a 1751 y que se ha convertido en uno de los principales referentes religiosos y culturales de la Semana Santa de Segovia.

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso tramitó el expediente para reconocer a la procesión más emblemática del municipio, cuya trascendencia va más allá de lo estrictamente religioso. El desfile combina valores patrimoniales, identitarios y económicos, al atraer cada año a numerosos visitantes y reforzar la proyección turística de La Granja y Valsaín.

La Procesión del Santo Entierro se celebra cada Viernes Santo y está considerada la cita más sobrecogedora de la Semana Santa granjeña, por su solemnidad, su cuidada puesta en escena y la profunda devoción que transmiten sus más de 150 penitentes. Estos desfilan en dos largas filas, vestidos con hábito franciscano ceñido con cordón, el rostro cubierto por un velo negro monacal sujeto con una corona trenzada que recuerda a la Corona de Espinas, descalzos, cargando pesadas cruces de madera de roble y fresno de los Montes de Valsaín que pueden superar los 100 kilos, y luciendo los escapularios de la Venerable Orden Tercera Franciscana Seglar.

La implicación de los vecinos del Real Sitio es otro de los elementos que ha pesado en la declaración. La participación en la procesión se transmite de generación en generación y son muchas las familias que salen completas, consolidando este desfile como un marcador de identidad local. La configuración actual de la procesión hunde sus raíces en la primera Magna Procesión acordada por las cofradías y hermandades el 10 de septiembre de 1774, como expresión de las hermandades surgidas en el siglo XVIII.

El casco histórico de La Granja, declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico en 1982, aporta un marco único al recorrido, que parte de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y discurre por diferentes calles hasta pasar ante la Insigne y Real Colegiata. Ese punto se convierte en uno de los momentos más emocionantes, cuando el silencio se rompe para entonar una sentida salve a la Virgen, coreada por vecinos y visitantes.

La procesión también destaca por el valor artístico de sus pasos, con imágenes como el Cristo del Perdón, la Virgen de los Dolores y la Virgen de la Soledad, obras del escultor vallisoletano Luis Salvador Carmona (1708-1767), considerado uno de los grandes imagineros del siglo XVIII. Estas tallas constituyen auténticas joyas del patrimonio religioso y cultural de la localidad.

El Ayuntamiento subraya que esta declaración supone un importante impulso turístico para la Semana Santa del Real Sitio y un reconocimiento al trabajo mantenido durante más de dos siglos por las cofradías.