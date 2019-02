«Siempre me ha gustado estar en la sombra, el trabajo de hormiguita, sacar las cosas con tesón» Marián Palma posa en el centro del salón principal del Casino de la Unión junto a las aguederas tras recibir el premio. / Fotografías de Antonio tanarro La directora de Titirimundi, nombrada Mujer del Año por el Casino de la Unión LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Lunes, 18 febrero 2019, 12:47

Con el rostro feliz y poblado a la vez de lágrimas, la directora de Titirimundi, Marián Palma, dejó fluir los recuerdos. «Es emoción por el recuerdo de Julio, por todo lo que hemos trabajado juntos». La segoviana, premiada como Mujer del Año 2019 por el Casino de la Unión por sus dos decenios de trabajo en el festival de títeres, calificó la decisión de ponerse al frente del proyecto tras el fallecimiento de su fundador, Julio Michel, en 2017, como una de las más duras de su vida. «Miedos, responsabilidad... En ese momento yo tenía mi interior roto por completo. ¿Dónde me estoy metiendo? Conociendo lo que significa para la ciudad, para mí como segoviana, y por el reconocimiento al trabajo de Julio, a veces hay que dar un paso adelante e ir a por ello. Si nuestro granito de arena es cuidar la labor que realizó y que Segovia siga manteniéndose en el mapa del mundo, por ello trabajaremos».

El acto se celebró en el salón principal del club y sirvió de cierre a la festividad de las aguederas, que se concentraron a las 11:30 horas ataviadas con el traje típico y desfilaron con los dulzaineros hasta la iglesia de San Martín. La premiada describió como «todo un regalo» ser parte de una fiesta «que siempre ha dado mucha visibilidad a la mujer» junto a su «familia, compañeros e hijas». La junta directiva del Casino decidió por unanimidad su galardón. Su presidente, Pedro Pozuelo, describió a Marián como «simpática, trabajadora y guapilla» y bromeó con que «esto último no es imprescindible». Reconoció su figura como uno de los «ángeles callados» que hacen su trabajo en silencio y definió su papel como «la segunda gran mujer detrás de Julio Michel». Después del acto tuvo lugar la degustación de la popular 'tajá'.

La segoviana se muestra reticente a estar en primera línea. «A mí nunca me ha gustado ser centro de atención. De hecho, siempre he estado ahí un pasito detrás. Me cuesta muchísimo salir a dar la cara, a mí siempre me ha gustado estar en la sombra, el trabajo de hormiguita, sacar las cosas con tesón poquito a poquito». Y se siente recompensada tras vivir el año pasado su primera edición al frente del festival. «Lo que más te llena es la relación con las compañías, todo lo que ves, el disfrute, cómo se viste la ciudad de fiesta... Se compensa una parte con la otra. Es una locura, pero es una locura maravillosa».

Un mensaje reivindicativo

La directora de Titirimundi dio valor al reconocimiento y señaló que son muchas las mujeres que merecen ser valoradas en la sociedad. «Hay muchísimas mujeres, ya sea en salud, educación, cooperación, cultura, difusión... ¿Que faltan reconocimientos? Efectivamente. Poco a poco. La verdad es que eventos como este ayudan, es maravillosos que saquen tu labor a la luz pública». Ante la reivindicación feminista en pos de que haya más mujeres en puestos directivos o de representación en la sociedad española, Marián utilizó la metáfora del presidente del Casino. «Sí que hay ángeles callados. En este último año he tenido la experiencia de ir a muchos sitios como el Festival Internacional de Hanoi (Vietnam) y los comités están llenos de hombres», explicó la segoviana, que en aquel festival fue la única mujer en el jurado. ¿Qué mensaje lanzaría a la sociedad como mujer premiada? «Que hay que seguir trabajando, con tesón, y nunca olvidar a los ángeles callados. Hay que dar la cara, intentar subir, pero nunca rendirse».

Del 14 al 19 de mayo

La XXXIII edición de Titirimundi tiene ya cerrado el programa y se celebrará del 14 al 19 de mayo. El festival mantendrá este año la misma línea que en la edición anterior, centrada en un sentido homenaje a Julio Michel en el que fue el primer año sin su creador. «Este año presentamos programa propio y ya está elaborado. Ya se está trabajando casi para 2020», apuntó la directora. «Como otros años, tendremos compañías de interior y daremos a conocer al turista la ciudad de forma diferente», señaló.