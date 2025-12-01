Sexo con drogas: «No se infectarán del VIH, pero sí de todo lo demás»

La adrenalina de ciertas prácticas sexuales es hoy el principal combustible para la transmisión no solo del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), sino de otras ... enfermedades de transmisión sexual. Porque la curiosidad va abriendo caminos frente al sentido común. Fiestas incluidas en la etiqueta del 'Chem Sex', un concepto que incorpora el consumo de drogas recreativas al sexo, una desinhibición que multiplica las posibilidades de contagio. Celebraciones que empezaron en grandes ciudades como Madrid y que se han extendido con cierta frecuencia a Segovia. Entre ellas está la ruleta rusa del VIH, encuentros sexuales en los que todos saben que hay entre ellos alguien con la enfermedad, pero nadie, salvo el organizador, tiene la certeza de quién es. El Hospital General de Segovia recibe en ocasiones a pacientes por Urgencias, generalmente la mañana siguiente a la fiesta, que piden medicación tras haberse expuesto a situaciones de alto riesgo.

La consulta PreP (profilaxis pre-exposición) es la principal baza que ha desarrollado el sistema sanitario para controlar los contagios. Ante la imposibilidad de evitar estas fiestas, se trata de que sus pacientes tomen una medicación previa —bien a través de in inyectable cada dos meses o de una pastilla diaria— para evitar el contagio. La del Hospital de Segovia están en constante crecimiento: de unos 30 pacientes en 2022 a los 50 actuales.

«Es una práctica totalmente habitual, se hace en cualquier lugar. Gente de Madrid que viene a organizarlas aquí. No se publicitan, pero lo sabemos porque nos lo cuentan. Con que haya una persona que tenga VIH sin saberlo…», subraya Ana Carrero, médico especialista en enfermedades infecciosas dentro del área de Medicina Interna. De ellas salen contagios, pues la adrenalina está en no usar medidas de protección.

Otras enfermedades

En ese contexto, la medicación previa solo resuelve una parte del problema. «No se infectarán del VIH, pero sí de todo lo demás». Alerta de un aumento «exponencial» de las principales enfermedades de transmisión sexual (ETS): clamidia, gonorrea o sífilis. Su consulta asegura la parte de la ecuación que puede controlar. «El grueso de nuestros enfermos tienen una carga viral indetectable. Pueden ir a la fiesta que quieran, que el VIH no lo van a transmitir».

Carrero hace ante todo una llamada a la responsabilidad. «Que todo aquel que sea positivo esté en tratamiento y el que crea que pueda serlo busque atención médica para un diagnóstico precoz». Y subraya que el uso de drogas en relaciones sexual tiene consecuencias en la salud mental que van más allá de la transmisión de una gonorrea. «Es un problema muy importante».

Ante esa realidad, recomienda la profilaxis como prevención antes que exponerse y acudir a Urgencias en busca de ayuda. En esos casos, hay una profilaxis post-exposición, un proceso complejo que empieza con una analítica básica —se recogen muestras de sangre, uretra, faringe y anales— para descartar que el paciente no sea ya positivo por VIH y recibe un tratamiento preventivo con comprimidos a lo largo de un mes. «Esa nunca debe ser la medida, para eso tenemos una consulta PreP», subraya.