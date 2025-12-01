El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los médicos especialistas en Medicina Interna del Hospital de Segovia, Ana Carrero y Antonio de Pablo. Óscar Costa

Sexo con drogas: «No se infectarán del VIH, pero sí de todo lo demás»

Alertan del aumento «exponencial» de ETS en fiestas de 'Chem Sex' en las que acuden también enfermos de sida

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:29

La adrenalina de ciertas prácticas sexuales es hoy el principal combustible para la transmisión no solo del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), sino de otras ... enfermedades de transmisión sexual. Porque la curiosidad va abriendo caminos frente al sentido común. Fiestas incluidas en la etiqueta del 'Chem Sex', un concepto que incorpora el consumo de drogas recreativas al sexo, una desinhibición que multiplica las posibilidades de contagio. Celebraciones que empezaron en grandes ciudades como Madrid y que se han extendido con cierta frecuencia a Segovia. Entre ellas está la ruleta rusa del VIH, encuentros sexuales en los que todos saben que hay entre ellos alguien con la enfermedad, pero nadie, salvo el organizador, tiene la certeza de quién es. El Hospital General de Segovia recibe en ocasiones a pacientes por Urgencias, generalmente la mañana siguiente a la fiesta, que piden medicación tras haberse expuesto a situaciones de alto riesgo.

