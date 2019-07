El servicio de pediatría de La Granja está «bajo mínimos» Una mujer acude con su hija al pediatra. / A. de Torre Todas las revisiones pediátricas de los menores de dos años tendrán que ser atendidas en Segovia MARÍA MARTÍNEZ Segovia Miércoles, 17 julio 2019, 07:49

«Los partidos políticos prometieron pediatras... en su campaña. A ver qué pasa», dice una vecina de La Granja ante la falta de servicios. Desde hace un tiempo, San Ildefonso solo cuenta con consultas pediátricas durante tres días a la semana, y las asociaciones de madres y padres no cesan en sus quejas haciéndolas llegar a todos los organismos tanto de manera personal como a través de las diferentes redes sociales, también utilizadas como plataformas de apoyo entre ellos.

Los vecinos quisieron solucionar el problema hace unos años y reclamaron una plaza de pediatría más, a tiempo completo. Consideraban que tienen derecho a una sanidad digna, sobre todo en el caso de menores. Ahora, el alcalde del Real Sitio, Samuel Alonso, vuelve a pedir a la Junta una solución para preservar la salud de los más pequeños. El regidor reclama que se aumenten los días de servicio y sostiene que nadie tendría que marcharse al Hospital de Segovia por falta de atención, que ningún vecino se lo merece.

Ante estas quejas, el centro de salud de San Ildefonso dice que existe una imposibilidad material para cubrir las ausencias, y como alternativa ha propuesto diferentes soluciones. Las revisiones pediátricas programadas hasta los dos años de edad serán atendidas en los centros de salud de Segovia Rural, en turno de mañana, y Segovia III, en turno de tarde. En el caso de los mayores de dos años, se realizarán, previa cita, en el propio centro de salud de San Ildefonso. Aquí también serán las urgencias, como viene sucediendo durante la atención continuada, es decir, los días de diario de 15 horas a 8 horas del día siguiente, y las 24 horas de los sábados, domingos y festivos. Con respecto a las revisiones de enfermería pediátrica que se vienen alternando sistemáticamente con las revisiones, se mantienen e incluso se adelantan al potenciarse la consulta, y la suplencia de todas las ausencias reglamentarias de la enfermera de Área de pediatría de la Zona Básica.

El problema es mayor en esta época, ya que la población de La Granja tiende a duplicarse o triplicarse y familias con niños optan por establecerse allí como lugar de residencia. Con estos datos, todo parece indicar que la falta de servicios tiene un largo recorrido y que las suplencias requeridas por las múltiples bajas no van a ser cubiertas rápidamente, pues otro de los inconvenientes es la no respuesta de la Junta de Castilla y León, cuyo gobierno acaba de constituirse. La dificultad aumenta al tratarse de niños que no disponen de una capacidad de actuación o de un medio de desplazamiento eficaz como en el caso de una persona adulta.