Serna rechaza la oferta de entrar en cinco listas «sin ninguna posibilidad de salir elegido concejal» El portavoz del PSOE en la Diputación, Alberto Serna. / El Norte «En la vida hay que cerrar ciclos y ser valiente», afirma el portavoz socialista en la Diputación, Alberto Serna, que deja la política activa CARLOS ÁLVARO Segovia Viernes, 26 abril 2019, 12:30

Las listas municipales están confeccionadas y el socialista Alberto Serna, exsecretario de Organización del partido, concejal en Abades y diputado provincial, no figura en ninguna de ellas. No hace muchos días que Serna lamentaba, en las redes sociales, el acoso al que le estaba sometiendo el actual secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves. «El partido me ha ofrecido integrarme en las listas de cinco municipios. Pura estrategia. Después de doce años en política, no me gustan los juegos de trileros y rechacé el ofrecimiento. En la vida hay que cerrar ciclos y ser valiente. La política no se puede convertir en una dependencia económica o social».

Curiosamente, Serna no tenía posibilidad alguna de salir elegido concejal en ninguno de los cinco municipios que le propusieron. «Yo tengo una virtud o un defecto que todo el mundo conoce, y es que soy directo y claro. Mi interés era seguir trabajando por la provincia en la Diputación, porque hay muchos planes iniciados que espero y deseo se lleven a cabo», dice.

El socialista deja la política activa decepcionado. «Sí, decepcionado de ver cómo, al final, priman los intereses personales por encima de los colectivos. Es doloroso ver que imponen al secretario de Organización del PSOE de Segovia, José Antonio Mateo, en La Lastrilla a pesar de que la agrupación socialista de allí no lo quiere, todo ello con el objetivo de ser diputado provincial... Y lleva casi un año sin pasar por la institución...». Serna no descarta darse de baja del PSOE. «De lo que no voy a darme de baja es de trabajar por la provincia. Quiero a Segovia y seguirá dejándome la piel».