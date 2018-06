La Sepulvedana-Globalia tiene «total seguridad» de que seguirá en el concurso de los autobuses La unión de empresas espera una resolución favorable del Tribunal de Recursos Contractuales tras su exclusión y confía en su oferta económica MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 21 junio 2018, 11:42

Para la unión temporal de empresas formada por La Sepulvedana y Globalia Autocares la exclusión del concurso para adjudicar el contrato de transporte urbano fue «una sorpresa». La mesa de contratación del Ayuntamiento tomó la decisión con base en un informe técnico que consideró que no tenía acreditada la suficiente capacidad técnica para prestar el servicio de transporte urbano, es decir, que carecía de la experiencia suficiente. De poco sirvió que La Sepulvedana-Globalia aportara su justificación. La decisión fue acordada por el Ayuntamiento, y la unión de empresas concursante formuló la correspondiente impugnación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARC)

La resolución del tribunal está cerca y el director de relaciones institucionales de Globalia y portavoz de la UTE, Manuel Panadero, está convencido de que será favorable a sus intereses. «Tenemos la total y absoluta seguridad de que el Tribunal Administrativo o el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, después, nos van a dar la razón, sin ninguna duda».

Argumenta Panadero que «la resolución no es muy complicada», que el TARC «solo tiene que decir que la exclusión de La Sepulvedana y Globalia Autocares no es apropiada, y si no lo dirá el Tribunal Superior, al que recurriremos si la primera resolución no es favorable».

De hecho, la UTE solicitó en su recurso inicial la suspensión de los efectos de la resolución municipal, pero no la aceptó el tribunal por la inmediatez de su resolución (que suele comunicar un mes y medio después de presentado el recurso, y este se formuló en mayo) y porque los tribunales arbitrales tienen como objeto «facilitar a los administrados una respuesta rápida», señala el responsable de Globalia, quien también destaca que el Ayuntamiento decidió «de forma acertada aquietar el procedimiento de adjudicación».

«Error interpretativo»

Manuel Panadero apunta que «la exclusión no se acaba de explicar, salvo por error interpretativo», sobre todo porque, según dice, «existe jurisprudencia en la que queda muy claro que en una unión temporal de empresas la solvencia técnica se justifica con una sola de las dos empresas, y en este caso La Sepulvedana, que ya forma parte de la actual concesionaria en unión con el Grupo Avanza, posee una experiencia de más de 50 años en transporte urbano municipal».

Aparte de que Globalia también la tiene, aunque no sea una concesión municipal, reconoce el portavoz de las empresas, porque presta el servicio en Madrid en el transporte entre las terminales del aeropuerto de Barajas. Pero insiste Panadero en que «a todas luces, la UTE cumple los requisitos de solvencia técnica para prestar el servicio de transporte urbano, porque hay jurisprudencia que indica que, cumpliendo una parte, cumplen las dos», y también porque el pliego de condiciones aprobado por el Ayuntamiento «no exige que todas las partes de una UTE las cumplan, esa es precisamente la esencia de una unión temporal de empresas».

Cita Panadero el ejemplo de Salamanca, donde impugnaron el concurso de transporte urbano y el Consistorio salmantino decidió seguir adelante con la adjudicación, para explicar que el Ayuntamiento de Segovia no debería excluir a La Sepulvedana-Globalia. «La concesión de Salamanca fue adjudicada y está anulada, y ahora hay un jaleo indemnizatorio y jurídico», dice. «Creemos que tenemos un jaque mate en una o dos jugadas, pero si el TSJ nos tiene que dar la razón, habrá el mismo jaleo que en Salamanca».