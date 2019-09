La Semana de la Movilidad cerrará el recinto amurallado al tráfico el domingo 22 Plazas de estacionamiento de la zona ORA que serán suprimidas en la calle Colón. / A. Tanarro La supresión de aparcamiento en la calle Colón que entrará en vigor la próxima semana afecta a cinco plazas en batería y dos en línea M. Á. L. Segovia Viernes, 13 septiembre 2019, 11:56

La Semana Europea de la Movilidad comenzará el próximo lunes. El Ayuntamiento de Segovia ha preparado un programa de actos con novedades como un ciclo de cine que cerrará, el domingo día 22, el cierre al tráfico del casco histórico, con el acceso al recinto amurallado permitido y «garantizado» solo para residentes, servicios de emergencias y a quienes vayan a hoteles y restaurantes.

El cierre será efectivo entre las diez de la mañana y las diez de la noche, explicó ayer la concejala de Tráfico y Movilidad, Claudia de Santos, quien explicó que el domingo es «un día en el que no hay actividad que lo contraindique», y en cambio será «un buen momento para testar el futuro de ir restringiendo el uso del coche, sin que suponga ni una sola merma a los residentes».

El lema de la semana, que tiene el objetivo desde 1999 de sensibilizar sobre la movilidad sostenible por recomendación del Consejo de Europa, es 'Camina con nosotros'. El programa contiene actividades 'clásicas' como los talleres en el Parque Infantil de Tráfico, que serán el lunes, el martes y el miércoles, o el taller que impartirán los bomberos sobre conducción segura para los alumnos de Secundaria, que realizarán el jueves y el viernes. También el viernes, los escolares acompañados por los agentes de Policía Local realizarán el recorrido para imponer multas simbólicas a los infractores de las normas de tráfico.

Autobuses

De Santos recordó al respecto que el modelo de movilidad sostenible «es ir andando o en bici, y si no es posible en transporte público», lo que le dio pie para subrayar que «tenemos uno de los mejores servicios de las ciudades de alrededor». Aunque, a diferencia de otros años, en esta Semana de la Movilidad los autobuses urbanos no tendrán un día de uso gratuito. Para poder hacerlo, explicó la concejal, «hay más dificultades administrativas de tramitación que ventajas», y además la gente que no utiliza el transporte público no lo hace por motivos económicos.

De Santos comentó que la Concejalía continúa trabajando para la mejora del transporte público. Aparte de que ha cerrado una reunión el día 24 con los responsables de Avanza el día 24 para realizar modificaciones en horarios y frecuencias de algunas líneas y «favorecer al máximo de personas», ya está decidida la supresión de aparcamientos en la calle Colón, donde está el punto de partida de casi todas las líneas, una vez estudiados y medidos los ángulos de giro «para mejorar la movilidad de autobuses y peatones».

Así, van a ser suprimidas cinco plazas en batería y dos en línea ahora delimitadas enfrente de la parada, y la medida , «consensuada con Avanza, Aparkisa y la Policía Local», entrará en vigor la próxima semana, después de que sea anunciada con 48 horas de antelación.