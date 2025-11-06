El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Presentación de la Semana Internacional de Cine de Cuéllar. Mónica Rico
Provincia de Segovia

La Semana Internacional de Cine de Cuéllar ofrece seis películas en la sección oficial

La iniciativa, que cumple su segunda edición, se celebrará del 14 al 22 de este mes de noviembre y contará con un concurso de cortometrajes

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

La Semana Internacional de Cine de Cuéllar (SICC) se convierte por segundo año consecutivo en un escenario cinematográfico durante nueve días consecutivos, del 14 al ... 22 de este mes de noviembre, acercando la cultura al medio rural, ofreciendo a la villa segoviana y su comarca una programación variada y de alta calidad que busca también dinamizar la vida cultural local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  9. 9 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza
  10. 10

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Semana Internacional de Cine de Cuéllar ofrece seis películas en la sección oficial

La Semana Internacional de Cine de Cuéllar ofrece seis películas en la sección oficial