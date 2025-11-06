La Semana Internacional de Cine de Cuéllar ofrece seis películas en la sección oficial

La Semana Internacional de Cine de Cuéllar (SICC) se convierte por segundo año consecutivo en un escenario cinematográfico durante nueve días consecutivos, del 14 al ... 22 de este mes de noviembre, acercando la cultura al medio rural, ofreciendo a la villa segoviana y su comarca una programación variada y de alta calidad que busca también dinamizar la vida cultural local.

Así se puso de manifiesto durante la presentación de la cita, acto que contó con la participación de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cuéllar, Maite Sánchez, quien hizo hincapié en la amplia oferta cultural que ofrece la SICC y la importancia de la cultura como valor económico. Por su parte, el director de la iniciativa, José María Velasco, y el subdirector, Rafael de Benito, desgranaron la programación y las actividades paralelas que se desarrollarán esos días.

En cuanto a la agenda prevista, la segunda edición de la Semana Internacional de Cuéllar izará el telón el viernes 14 con una presentación y el monólogo dramático sobre Caravaggio de Piermario Ticozzelli, que además obsequiará a los asistentes con su libro. La primera proyección de la sección oficial será al día siguiente. La película escogida es 'Las chicas de la estación' y contará con la presencia de su directora, Juana Macías, de una de sus protagonistas y del director de fotografía y productor. El domingo 16, es el turno para 'Misterioso asesinato en la montaña', mientras que el lunes 17 se podrá ver 'La chica de la aguja', y el martes 18, 'Una quinta portuguesa'.

El miércoles 19 será el turno de 'Mariposas negras', de David Baute, en la que se contará con Pepe Sánchez, que fue responsable de la dirección de animación y el diseño de producción del largometraje ganador del Goya 2025 a la mejor película de animación. El jueves tendrá lugar el concurso de cortometrajes; y el viernes se proyectará 'Los domingos', ganadora de la Concha de Oro del festival de San Sebastián hace solo unos días.

Guiño taurino

Además, fuera de la sección oficial habrá un ciclo de cine mexicano. La iniciativa también abre el abanico de espectadores con la Semana infantil, a la que acudirán los niños de los colegios de la villa, y la Semana joven, en la que participarán alumnos del instituto Duque de Alburquerque, y un capítulo taurino en la que se proyectará 'Tardes de soledad'.

En el certamen de cortos se presentará una selección de ocho piezas documentales nacionales e internacionales que abordan temáticas feministas actuales y comprometidas con los derechos de las mujeres en diferentes partes del mundo. Las proyecciones tendrán lugar por la tarde y noche y en ambos turnos el público asistente podrá votar por su obra favorita.

También este año se contará con la colaboración de la Fundación Miguel Delibes y, en esta ocasión, se realizará un taller bajo el título 'Más allá de las novelas de Delibes: El cine', que se desarrollará el martes 18 y miércoles 19 durante las mañanas en el Palacio de Pedro I y estará impartido por el actor y director de teatro Fernando Cárdaba.