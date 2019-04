Semana de hermandad canaria Los andariegos canarios, este lunes, en la Plaza Mayor. / Óscar Costa Medio centenar de andariegos de las islas revalida su unión cultural, deportiva y personal con el colectivo local LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Lunes, 22 abril 2019, 21:36

La orgullosa delegación de andariegos canarios dejó su impronta musical en la Sala Blanca del Ayuntamiento de Segovia. El grupo de cincuenta y tres viajeros, que cumplieron con su cita anual en un hermanamiento ya muy consolidado, llevó consigo el folclore y el pegadizo ritmo de sus estrofas. Canarias, sus flores que flotan en el mar, el murmullo de su risa y el amor de su isla. Una isla denominada flor de las flores, con sus rayos de plata que brillan como diamantes. Estas letras ilustran el puente entre dos grupos de amigos para los que la distancia de dos mil kilómetros que les separa es una mera anécdota geográfica.

«Espero que estos encuentros repetidos que han unido a dos pueblos hasta el punto de que tenemos monumentos compartidos», expresó la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, que puso en valor la «visión compartida» en cuanto a identidad. El hermanamiento es entre los Ayuntamientos de Segovia y San Bartolomé de Tirajana, y también entre el Cabildo de Gran Canaria y la Diputación de Segovia, que también recibió ayer a la delegación isleña. Las relaciones han dejado su impronta en distintos lugares de Segovia, como en el Parque de Maspalomas de Chatún, la calle Maspalomas de Hontanares de Eresma o las calles de Maspalomas y Gran Canaria de La Lastrilla.

El Ayuntamiento obsequió al grupo canario con el libro de imágenes 'Segovia por encima de todo'. Por su parte, la asociación entregó a la ciudad una réplica de la isla de Gran Canaria, con un cuchillo labrado en la base y una palmera grabada en el ecuador. El encuentro cultural llega hasta el punto que la presidenta de las aguederas sea Josefa López (Pepa, la canaria), que vivió en febrero su experiencia de ser alcaldesa en San Lorenzo tras asistir durante casi dos décadas puntualmente a la fiesta segoviana. «Se han hecho familias de aquí y de allí y este es un ejemplo más de este hermanamiento. No solo es que vengan en abril, sino que visitan bastante la provincia a lo largo del año y allí pasa lo mismo. Eso es importante», señala el presidente de la Asociación Cultural Deportiva de Andariegos Segovianos, Francisco García Borregón.

El presidente de la Asociación Profesional de Barman Aborigen Canarias, Guillermo Guedes, agradeció la variedad en el programa que disfrutan en Segovia. Y es testigo de que su núcleo consigue el relevo: es el primer año en el que vienen más primerizos que repetidores. «Las reservas se agotan en un mes y aprendes una cultura distinta que enriquece a la tuya». El grupo, que llegó el domingo, celebra hoy la trigésimo tercera edición de la marcha entre Cercedilla y Segovia, de unos 30 kilómetros, a través de la calzada romana y el puerto de Fuenfría. «Echamos de menos una nevadita, aunque sea lo justo para hacer una bolita y tirarla», explica Guedes, que sonríe al recordar la ingente nevada con la que les despidió Segovia el año pasado. Después, la peña de cocineros La Parrilla servirá una paella popular en la Plaza Mayor –cinco euros la ración– con la actuación del Grupo Folclórico Canario. Por la noche, disfrutarán de la cena de hermanamiento en el hotel Puerta de Segovia. Mañana visitarán la Real Fábrica de Cristales de La Granja, los jardines y el palacio del Real Sitio; el jueves habrá una visita a la Academia de Artillería, el viernes disfrutarán del castillo de Coca y el sábado cerrarán el programa con una visita a Ávila, en especial a un restaurante de Maspalomas. Como es costumbre, la delegación segoviana visitará las islas en noviembre.

Los dos portavoces de un grupo tan heterogéneo resaltan el valor de la amistad. «Vas por la calle y te encuentras a gente que te dice, 'Ah, ustedes son los canarios' y de ahí se generan vínculos», subraya Guedes, que resaltó la necesidad del apoyo del poder público. «Es importante que las instituciones no se olviden de nosotros, sin ellos no podríamos hacerlo». En la misma línea se expresó García Borregón para costear una visita que supone unos 6.000 euros de gasto, incluyendo 1.700 euros en autobuses o 1.800 en la cena canaria. «Las instituciones tienen que aportar algo más. Aquí hemos tenido al deporte canario o artesanos, muchas cosas que se han perdido porque no ya se pueden hacer. Aquí han venido convenciones hoteleras o colegios canarios de vacaciones. Nosotros podemos organizar, pero necesitamos ayuda para hacer más cosas. No es una cantidad importante».