La Semana Europea de la Movilidad comienza en Segovia con un ciclo de cine Fotograma del documental sueco 'Bicicletas vs coches' que se proyectará el miércoles. 'Movie-lidad' incluye la película 'The way', el documental sueco 'Bicicletas vs coches' y la producción española 'Bikes'

La Semana Europea de Movilidad estrena este año un ciclo de cine dentro del programa de actividades que ha programado el Ayuntamiento de Segovia. El ciclo, denominado 'Movie-lidad' al unir las palabras movilidad y 'movie', voz inglesa para las producciones cinematográficas, lo componen tres películas que serán proyectadas en los cines del centro comercial Luz de Castilla con entrada gratuita, aunque es necesario recoger las invitaciones antes en el centro de Recepción de Visitantes de la plaza del Azoguejo. Los títulos son 'The way', que se proyecta esta tarde a las 20:00, 'Bicicletas vs coches', el miércoles, y 'Bikes', que cerraráel ciclo el viernes.

La primera película, 'The way' (El Camino), es una coproducción entre España y Estados Unidos dirigida en 2010 por Emilio Estevez y protagonizada por su padre, Martín Sheen, quien interpreta el papel de Tom Avery, un reputado oftalmólogo que decide hacer el Camino de Santiago .

La segunda propuesta es la proyección del documental sueco 'Bicicletas vs coches', también en los cines Luz de Castilla el miércoles a las 20:00 horas, una película de Fredrik Gertten que ha recibido numerosos premios y que plantea una reflexión a través de la mirada de activistas y expertos sobre la bicicleta como herramienta contra el cambio climático, la contaminación y el agotamiento de los combustibles fósiles en un mundo pensado para los coches.

Comienzan los talleres para estudiantes Las actividades de la Semana Europea de la Movilidad comenzarán esta mañana en el Parque Infantil de Tráfico, donde desde las 9:00 hasta las 13.00 horas se desarrollarán los talleres para escolares titulados 'Movilidad infantil segura y sostenible', que imparte la Policía Local en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico. Un poco más tarde, de 11:45 a 14:00 horas, el instituto de Secundaria Andrés Laguna acogerá la charla y demostración práctica 'Conducir sin riesgos, seguridad para todos' sobre estrategias de salvamento en accidentes de tráfico y que impartirán agentes el Servicio de Extinción de Incendios (bomberos) del Ayuntamiento. Esta tarde, a las 16:30 horas, partirá la visita guiada 'Del diablillo a la Catedral' desde la calle de San Juan, para iniciar un recorrido por la ciudad partiendo del Barrio de los Caballeros, de la mano de un guía oficial de Turismo. Aún hay tiempo de realizar la inscripción previa gratuita en el Centro de Recepción de Visitantes de la plaza del Azoguejo.

El viernes 20, a partir de las 18:00, nueva sesión de cine del ciclo 'Movie-lidad' con la proyección de 'Bikes' (Bicicletas), de Manuel J. García, nominada a los Premios Goya como mejor película de animación , que cuenta la historia de Spokesville, una ciudad idílica hasta que llega un artefacto del que no se había oído hablar, el motor de combustión a gasolina... En el doblaje de la película han participado Pedro Delgado y actores como Carlos Latre y Anabel Alonso.

También el viernes, la Semana Europea de la Movilidad tendrá de nuevo una de sus actividades más vistosas, el Taller de Multas en el que participan escolares de la ciudad, a quienes se entregará un boletín simbólico para que, divididos en grupos y acompañados de un Policía Local, recorran los barrios de Segovia y cuando perciban que se comete una infracción de tráfico o convivencia, la cumplimentarán y se la entregarán al infractor.

La Semana Europea de la Movilidad es una iniciativa que surgió en Europa en 1999 y que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea desde el año 2000. Se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre, con la programación de actividades para promover la movilidad sostenible y fomentar el desarrollo de buenas prácticas en este aspecto.