Seis pueblos de Segovia llaman al uso racional del agua por el bajo nivel del Pirón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone fin en sus predicciones para los próximos días al vilo con el que buena parte de la provincia ... de Segovia asiste a una temporada sin precipitaciones que se está haciendo eterna en algunas zonas. Todo el verano y las semanas que el calendario ha deshojado de otoño. Tampoco los pronósticos son para tirar cohetes, pero al menos vienen húmedos. El domingo 19 la probabilidad de descargas es del 70% en la segunda mitad de la jornada. El lunes y el martes las opciones suben. Llevan semanas mirando al cielo por si alguna nube cumplía sus rogativas y regaba el suelo y rellenaba los vasos menguantes. Los ayuntamientos reaccionan y piden a la población cuidado, tiento, que no derroche agua porque la situación invita a adoptar medidas para reducir el consumo.

El alcalde de Torrecaballeros, Rubén García de Andrés, apela a la «corresponsabilidad y prudencia» de sus vecinos. Lo mismo que los regidores de Basardilla, Adrada de Pirón, Santo Domingo de Pirón, Brieva y Espirdo. Estas seis localidades conforman la Mancomunidad Fuente de Pirón. Y las seis han advertido a sus habitantes de que el descenso del agua embalsada es preocupante, lo que requiere un uso racional del recurso hídrico en los hogares y establecimientos.

En sus avisos recomiendan por ahora, que no restringen como han hecho otros consistorios como El Espinar y la propia capital segoviana, evitar el riego de jardines y zonas verdes, el lavado de vehículos con el agua de las redes municipales de abastecimiento y cualquier utilización que no sea esencial y que suponga un gasto innecesario.

Amenaza para la calidad

García de Andrés apunta que el embalse del Pirón ha visto cómo ha descendido su nivel 6,5 metros durante estos meses en los que la lluvia ha escaseado o, directamente, no ha hecho acto de presencia, lo que ha provocado la disminución de las reservas en los pantanos de la provincia de Segovia. «Otros años por estas fechas ya se estaba recuperando», señala el alcalde de Torrecaballeros.

El problema no es solo la cantidad, la disminución de las reservas; el regidor hace hincapié en que inquieta también la calidad, el empeoramiento del suministro que llega a los hogares de los seis municipios integrados en la mancomunidad. «Cuando baja mucho empieza a haber mayor concentración de hierro», explica el responsable municipal. De persistir la ausencia de lluvias que recompongan la acumulación de agua del embalse, García de Andrés no descarta tener que ir un paso más allá de las recomendaciones y aplicar restricciones.

El vaso del manantial que abastece a los grifos de estas seis localidades, algunas de ellas ubicadas en el alfoz de la capital segoviana como Torrecaballeros y Espirdo, que entre ambas suman en torno a 3.100 empadronados, más los vecinos que no están inscritos pero que residen en estos núcleos, tiene forma de 'V'. Ello implica que si se mantiene un consumo ajeno a las advertencias de no despilfarrar, el nivel del Pirón todavía caerá más y crece la probabilidad de que las concentraciones de hierro aumenten.

De momento, los análisis que se realizan para comprobar los parámetros de salubridad no han arrojado resultados positivos en este tipo de contaminación, afirma Rubén García de Andrés, quien también es el presidente de la mancomunidad.