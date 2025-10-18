El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vecino coge agua del grifo de su casa en una jarra. El Norte

Seis pueblos de Segovia llaman al uso racional del agua por el bajo nivel del Pirón

El embalse que surte a los municipios de la Mancomunidad Fuente de Pirón se encuentra 6,5 metros por debajo de su cota

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:35

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone fin en sus predicciones para los próximos días al vilo con el que buena parte de la provincia ... de Segovia asiste a una temporada sin precipitaciones que se está haciendo eterna en algunas zonas. Todo el verano y las semanas que el calendario ha deshojado de otoño. Tampoco los pronósticos son para tirar cohetes, pero al menos vienen húmedos. El domingo 19 la probabilidad de descargas es del 70% en la segunda mitad de la jornada. El lunes y el martes las opciones suben. Llevan semanas mirando al cielo por si alguna nube cumplía sus rogativas y regaba el suelo y rellenaba los vasos menguantes. Los ayuntamientos reaccionan y piden a la población cuidado, tiento, que no derroche agua porque la situación invita a adoptar medidas para reducir el consumo.

