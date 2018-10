Seis personas han perdido la vida en las carreteras de Segovia este 2018 Aparatoso accidente ocurrido en las inmediaciones de Palazuelos este año. / El Norte en accidentes de tráfico era de cinco ÁLVARO GÓMEZ SAN FRUTOS Segovia Domingo, 21 octubre 2018, 11:54

Con el último accidente ocurrido este sábado por la noche en Sacramenia, lo que va de año, el balance de siniestralidad mortal en las carreteras de la provincia de Segovia es algo superior al del año pasado por estas fechas. Mientras que en 2017 eran cinco los fallecidos, en lo que va de 2018 las muertes en el asfalto son seis.

El último trimestre del pasado año fue el más trágico en este sentido, pues hubo que lamentar cinco víctimas más. «Los últimos meses de 2017 hubo unos cuantos accidentes que espero que no tengamos este año para acabar así con una rebaja importante en el número total de víctimas», señala Pedro José Pastor, jefe provincial de Tráfico.

La primera persona fallecida en las carreteras de la provincia en lo que va de año fue una mujer de 47 años en un accidente en la A-1. Cerca del lugar, un niño perdió la vida a finales de julio, tras salir de la vía y volcar el vehículo en el que viajaba.

En abril, una mujer de 67 años falleció en la AP-6 a causa de una fuerte granizada en un accidente múltiple que dejó otros 21 heridos. En agosto, un accidente en Torrecaballeros debido a un problema de salud en un varón causó la muerte de una mujer de 90 años. La penúltima víctima mortal fue un varón de 55 años tras la salida de la vía de una furgoneta en la carretera SG-112 en el término de Riaza.

No hay pensados nuevos radares

Por otra parte, Pastor ha indicado que por el momento no tienen pensado colocar nuevos radares fijos, aunque «no es descartable que si en un momento se accede a una partida y me preguntan si es necesario veamos si hace falta pero de momento a corto plazo no lo tenemos pensado».