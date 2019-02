Seis empresas pugnan por el contrato de recogida de basuras y limpieza del Ayuntamiento Operario del servicio de limpieza trabaja en una calle de Segovia. / A. de Torre El concejal de Medio Ambiente, Ángel Berbel, estima que el informe con la valoración de las ofertas estará listo en «tres o cuatro meses» QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 27 febrero 2019, 07:26

Una vez cerrado el plazo para la presentación de ofertas al nuevo contrato del servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos domiciliarios y mantenimiento del vertedero sellado El Peñigoso, el Ayuntamiento de Segovia tiene registrados seis licitadores. El concejal del área, Ángel Berbel, confirmó que la Mesa de Contratación tiene seis expedientes presentados, que son los de Urbaser, Enviser Servicios Medioambientales, FCC Medio Ambiente (actual concesionaria), Acciona Servicios Urbanos, Valoriza Servicios Ambientales y Licuas. Las dos primeras (Urbaser y Enviser Servicios Medioambientales) pertenecen al mismo grupo empresarial.

«Más o menos es lo que esperábamos. No teníamos muy claro cuantas empresas podrían presentarse. Vinieron más a interesarse por el pliego que las que finalmente han presentado oferta. Alguna tenía previsto presentarse en otros municipios y nos dijeron que no tenían tiempo para presentar ofertas aquí», informó el edil. Berbel recordó que durante el mes de enero se contestaron las principales dudas de las empresas interesadas en participar en el concurso, incluso «hicimos una rotación por zonas como los puntos limpios o el antiguo vertedero para que las pudieran conocer». Berbel indicó que el casi un centenar de preguntas que resolvió el Ayuntamiento sobre dudas técnicas del pliego no trataban sobre «cuestiones trascendentes» del nuevo contrato. «No eran cosas muy complicadas», informó el concejal.

Una vez conocidas las empresas que optarán al nuevo pliego del servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos domiciliarios y mantenimiento del vertedero sellado El Peñigoso, el trabajo corresponde ahora a la Mesa de Contratación. Los técnicos de la concejalía de Medio Ambiente deberán revisar y valorar las plicas de las seis ofertas para realizar un informe con la propuesta que valore y considere como posible adjudicataria del contrato. «Ahora los técnicos están valorando las propuestas de cada una de las empresas, tanto los aspectos objetivos como los subjetivos. Están trabajando en ello mañana y tarde», subrayó Berbel. En cuanto a los plazos, no existen plazos legales establecidos que fijen cuando debería estar listo el informe técnico con la valoración de las ofertas, pero el edil calcula que como mínimo se tardará entre tres y cuatro meses en proponer una oferta como posible adjudicataria del contrato.

El pliego

El aumento notable del coste del servicio, que pasará de 5,17 millones de euros al año a 7,5 millones (el incremento es de más del 40% y será el contrato de mayor cuantía del Ayuntamiento) se debe a varios factores. El primero a que el contrato destina el 72% del coste al capítulo de personal, con la condición de que al menos se mantenga la plantilla actual (de alrededor de 110 trabajadores) y haya un mínimo de jornadas anuales equivalentes a las que realiza la de FCC, sin perjuicio de que puedan plantear mejoras las licitadoras y con la previsión de que haya cinco empleos más.

Implantar el contenedor marrón será una de las novedades principales, primero como experiencia piloto para extenderlo luego a toda la ciudad en los primeros años del contrato. Otra novedad será el control del ADN canino para identificar a los dueños de los perros que dejan sus excrementos en la calle, que pretende eliminar la existencia de heces en lugares públicos, pues en la ciudad hay censados alrededor de 2.700 perros. También es exigente el pliego de condiciones con el servicio de limpieza viaria, con índices marcados como que las papeleras y contenedores no rebasen el 80% de su capacidad o un máximo de suciedad por metro cuadrado, y establece penalizaciones si se incumplen.

El pliego considera a la futura adjudicataria como responsable de la gestión de todo tipo de residuos y por eso las licitadoras tienen que plantear la fórmula para cada uno de ellos. Con todo, el pliego exige a las licitadoras que presenten un estudio económico financiero del servicio para ver que lo que se planea es exacto y tiene coherencia.