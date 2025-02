De seguir los pasos de Pedro Delgado a pintor de prestigio

Luis Javier González Segovia Lunes, 17 de febrero 2025, 11:33 Comenta Compartir

Alberto Fernández necesitó una segunda vida como pintor para que su nombre de pila se impusiera, al menos en algunos círculos, a su mote, 'Colombia', por su color moreno de piel y físico de escalador en la época en la que ciclistas como Lucho Herrera peleaban el Tour de Francia con Pedro Delgado, el ídolo con el que entrenaba. A los 49 años, este exciclista profesional que retrataba a los invitados de Bertín Osborne se pregunta qué significa la vida, una creación con más interrogantes que certezas. Cómo afrontar la muerte, las pérdidas. «Hasta ahora todo ha sido querer ganar, pero lo que hago ahora con mi arte es aprender a perder». Y pinta a gente mayor, los que apuran sus kilómetros. Y quiere ser como esos octogenarios que llegan al umbral sabiendo perder y afrontar la muerte de una manera muy dulce, como decía San Juan de la Cruz: «Al atardecer te examinarán en el amor». Paradójicamente, para entender la derrota tuvo que dejar la bici.

Colombia, bautizado por Carlos Melero o José Luis de Santos, empezó a pedalear porque sus amigos le dejaban solo cuando se iban a las carreras. Por si llegaba un mote peor, no tardó en escribirlo en el casco. «Teníamos a Pedro Delgado de ejemplo y todos nos queríamos parecer a él. Con 11 años, queríamos correr el Tour». Empezó con los maillots y culotes de lana de 1986 como uno de los niños entrevistados en los homenajes a Perico. «Es que ibas en julio a las cuatro de la tarde por Segovia y no había absolutamente nadie por la calle porque estaba todo el mundo viendo el Tour». Las escuelas de ciclismo locales rozaban el centenar de fichas. La culpa la tuvo el «ídolo total», ese ciclista que salió de la nada y empezó repartiendo periódicos, como él. «El ciclismo era una manera de triunfar en la vida, la puerta para llegar a ser un superhéroe».

Pero no compartieron palmarés. Colombia tardó 12 años en ganar su primera carrera, a los 23, mientras sus amigos levantaban los brazos y para no llegar después a profesionales. «Ellos no tuvieron esa ansia que yo tuve hasta que llegó el día». Habla de persistencia y disciplina como dos valores vitales. Una vida profesional, hasta el punto de formarse en nutrición o psicología deportiva en una época en la que eran estudios incipientes. Buscó en los libros «una cabeza de campeón» y se lo empezó a creer. «Con 20 años, empiezas a tener una vida de monje, que es lo más duro. Ver que tus amigos salen y tú no puedes». Batallas como no comerse esas galletas cuando ya no aguantaba más el hambre. O aprender a sufrir, la clave. «Hay un punto en el que el cuerpo te dice que ya no puedes más, pero de ahí hasta que sucede realmente va un buen tramo que solo superan unos pocos». Lo compara con llevar las bolsas de la compra, un juego que sigue practicando. Del «no puedo más» al cuánto puede realmente van 200 metros.

Colombia corrió desde juveniles con Carlos Sastre o Paco Mancebo y compartió pelotón con José María Jiménez 'Chava', Lance Armstrong, Marco Pantani o Jan Ullrich. Ser profesional –lo consiguió a los 24 años– era su sueño, el motivo para el «ritual de cada día». Tras un año en un equipo portugués y una buena actuación en una vuelta de prestigio, recibió la llamada de Jazztel Costa del Almería. «Cuando llegué, sentí un vacío enorme». El mismo día que firmó el contrato. «Ya no hay nada que me estimule a llevar a cabo este sufrimiento». Otros sustituyeron el objetivo –ganar una etapa en el Tour, por ejemplo–, pero él no. «Los miedos se acentúan, no veía realmente futuro». Dos años como profesional: una lesión de rodilla que se alargó y una promesa incumplida de su director sobre su renovación. «Te trataban como ganado, eso me machacaba».

Aquel vacío se convirtió en un abismo. «Había sacrificado los estudios. Con 27 años, tus amigos se han sacado una carrera y tú no tienes nada». Empezó como administrativo en El Parador y montó una empresa de construcción con un hermano: siete años construyendo casas y reformándolas. «Ganaba muchísimo dinero, pero no me sentía pleno». Se plantó en la Casa de los Picos en busca de algo artístico dos días antes del examen de acceso al módulo de Ilustración y entró. Ángel Cristóbal fue el profesor que tocó la fibra a un alumno sin formación más allá del recuerdo del niño que dibujaba barcos pirata y los murales de las peñas. «Igual puedes cambiar la paleta por los pinceles».

Otra causa que exigía ponerlo todo en el asador. «Fue como volver a ser ciclista, dedicarme a algo de forma exclusiva, que es complicado, pero se puede. Todo lo que había aprendido con la bici lo apliqué aquí. Aguantar ese poquito más». Entender que no había perdido el tiempo en aquellos años le dio paz. Empezó con ilustración y cartelería, pero no tardó en hacer exposiciones y ganar concursos. «El primer cuadro que vendes a un desconocido es algo que te marca. Hay alguien que me lo ha comprado porque realmente le gusta lo que hago». Un bodegón que le compró un comerciante local de textil y que pintó en su casa. Críticos de arte o directores de museo fuera de Segovia que premian su trayectoria.

De ahí llegó su mecenas y abrió la galería. «Era demasiado para mí. Ni quería ni me atrevía». Funcionó, pues de forma casi simultánea llegaron los retratos para 'Mi casa es la tuya', el programa de Bertín Osborne. «Empiezo a vivir plenamente del arte y siento el mismo vacío que cuando llegué a profesional». Lo ha llenado con un enfoque más existencial. «Pensar quién soy a través de lo que hago. Con el proceso artístico me siento pagado, el arte no tenía que darme solo dinero». Y se ha reconciliado con el deporte tras unos años de alergia. No tanto bici –admite que le cuesta– como crossfit. «Lo necesito para vivir, mi cabeza funciona mucho mejor con deporte. No gano nada hacia fuera, pero mucho hacia dentro».

