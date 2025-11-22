El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer acompaña a una anciana con bastón por la Plaza Mayor de Segovia. Óscar Costa

Los segovianos viven más que nunca: la esperanza de vida rebasa los 85,3 años

La población nacida en la provincia de Segovia se alza como la tercera más longeva de España, aunque las mujeres son las segundas del país

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:08

Comenta

Por primera vez en la historia, los segovianos alargan la esperanza de vida más allá de los 85 años. Nunca hasta ahora habían vivido tanto, ... y si no hay que lamentar una crisis sanitaria tan mortal como la que detonó la pandemia de la covid-19, la tendencia es a seguir sumando meses y retrasar el paso irremediable por el cementerio. Los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dan fe notarial de este salto en la perdurabilidad que alcanzan las personas nacidas en la provincia. Ese impulso la catapulta al tercer lugar del ranking nacional de ciudadanos más longevos en España. La media arrojada por el informe oficial dice que en estos lares la vida se prolonga hasta los 85,30 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  3. 3

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  4. 4

    «Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos
  5. 5

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  6. 6 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  7. 7

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo
  8. 8 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los segovianos viven más que nunca: la esperanza de vida rebasa los 85,3 años

Los segovianos viven más que nunca: la esperanza de vida rebasa los 85,3 años