Los segovianos viven más que nunca: la esperanza de vida rebasa los 85,3 años

Por primera vez en la historia, los segovianos alargan la esperanza de vida más allá de los 85 años. Nunca hasta ahora habían vivido tanto, ... y si no hay que lamentar una crisis sanitaria tan mortal como la que detonó la pandemia de la covid-19, la tendencia es a seguir sumando meses y retrasar el paso irremediable por el cementerio. Los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dan fe notarial de este salto en la perdurabilidad que alcanzan las personas nacidas en la provincia. Ese impulso la catapulta al tercer lugar del ranking nacional de ciudadanos más longevos en España. La media arrojada por el informe oficial dice que en estos lares la vida se prolonga hasta los 85,30 años.

Esta circunstancia también propicia un envejecimiento paulatino de la demografía. Para verlo mejor, hay un indicador que resulta de dividir la población que ha cumplido ya los 65 años entre la que no ha soplado aún quince velas y multiplicar por cien. Cuanto más alto sea el porcentaje que salga de esta operación, mayor será la proporción que suponen los mayores y, por lo tanto, el fenómeno de la ancianidad será más acusado. Es un síntoma de longevidad. A tenor de los datos recabados y publicados por el Instituto Nacional de Estadística, cuando el año pasado bajó la persiana Segovia presentaba un índice del 178,04%. Dicho de otro modo, por cada centenar de jóvenes que no han cumplido los quince, había 178 segovianos cuyos DNIs se iban más allá de la edad de jubilación.

La calidad de vida que había antaño no es comparable con la actual. Los avances en la medicina, en las infraestructuras sanitarias, en los cuidados de las personas y en los servicios sociales, sustentados en la aplicación de las nuevas tecnologías, son una de las razones que ayuda a la extensión constante de la longevidad. También la mayor conciencia sobre la necesidad de seguir unos hábitos saludables en cuanto al ejercicio o la alimentación, por poner unos ejemplos, se alía con unos trabajos menos físicos que los que se imponían hace décadas. Todo ello contribuye a vivir más y mejor hasta que sobreviene la fatal guadaña.

La curva de la esperanza de vida sigue un trazo ascendente que solo se ve truncado por episodios como las guerras o por el azote más reciente de la pandemia de la covid-19. Segovia fue especialmente castigada por el coronavirus, con un terrible exceso de mortalidad concentrado sobre todo en los primeros meses de la crisis sanitaria desencadenada en 2020, que se cebó de manera cruel con los más ancianos, con los enfermos pluripatológicos y crónicos que no sobrevivieron a las oleadas de una infección letal. Tal fue el impacto que la provincia perdió más de tres años de esperanza de vida en tan solo doce meses.

La sangría fue generalizada en todo el país; pero para su desgracia, la población segoviana fue la que más acortó su supervivencia en el apogeo de la mortalidad sembrada por los contagios que irrumpieron sin piedad en las residencias de ancianos. Basta con recorrer esa curva para concluir que los segovianos de cuna nunca han vivido tanto tiempo como ahora. El INE retrotrae la serie histórica hasta 1975. Desde entonces, los nacidos en esta tierra viven de media once años más. Ha pasado de los 74,27 años de hace medio siglo a los 85,30 de 2024, como ponen de manifiesto las estadísticas estatales.

En ese viaje en el tiempo, el itinerario descubre algunos hitos. Por ejemplo, cuando la esperanza de vida traspasó por primera vez la barrera de los 80 años. Fue en 1991, un curso al que le siguieron cronológicamente tres anualidades en las que la evolución dio unos pasos atrás, antes de retomar impulso a mediados de la década de los noventa. Desde 1995 no se ha bajado de una longevidad octogenaria, a pesar de los leves retrocesos, salvo el provocado por la covid-19, que salpican la evolución hasta el día de hoy.

Lo que no ha cambiado en medio siglo es que las mujeres llegan más lejos que los hombres en este camino vital. Aunque en los últimos tiempos se han acortado las distancias con respecto a la población masculina, ellas retrasan más la despedida final. Al terminar el ejercicio pasado, la edad media de la esperanza de vida de las segovianas subió hasta marcar un nuevo máximo después de que cayera ligeramente en 2023.

Por tercera vez, aunque en esta ocasión con más holgura y rotundidad, sobrepasan los 87 años. La primera fue en 2014, cuando la supervivencia de las mujeres nacidas en la provincia se estiró hasta los 87,06 años; hubo que esperar hasta 2022 para volver a conquistar este umbral y rebasarlo para dejar la longevidad femenina en 87,21. Ya al cierre de 2024, se ha prolongado hasta acercarse a los 88.

Las segovianas han ganado en lo que va de siglo XXI dos años y medio de vida; pero si se enfoca el espejo retrovisor más atrás en el tiempo y la comparación retorna a la década de los setenta, son once los años que suman a mayores. Por eso, son las segundas de toda España que pueden presumir de visitar el cementerio más tarde. Solo lo retardan más las salmantinas, y por detrás, en tercer lugar, se sitúan las madrileñas.

A qué edad hay más fallecimientos

Por su parte, los hombres nacidos en la provincia también conquistan una nueva cima. La longevidad se alarga hasta los 82,78 años de media, seis meses que han ganado tan solo en el último año, como se extrae de la serie histórica que publica el Instituto Nacional de Estadística. Es la segunda vez que la población masculina supera la barrera de los 82 años en su carrera por la esperanza de vida. La anterior fue en 2019, justo antes de que la pandemia sembrara la mortalidad en el territorio segoviano.

De hecho, en los primeros meses de la covid-19, los hombres perdieron cuatro años en su esperanza de vida (de 82,34 a 78,34). Ahora, el informe elaborado por el INE acredita el aumento de la supervivencia y certifica una longevidad entre los hombres de 82,78 años, lo que quiere decir que viven cinco años menos que las mujeres. Ese hito aúpa a los segovianos como los terceros más longevos del país, por detrás de los salmantinos y de los madrileños, que sí rebasan la barrera de los 83 años de media.

Los datos comparativos de Naciones Unidas y del Banco Mundial (correspondientes al año 2023) sitúan a España como el noveno país con mayor esperanza de vida del mundo. Por delante están pequeños territorios como Mónaco, San Marino, Hong Kong, Liechtenstein y la Polinesia Francesa. Después vienen Suiza, Japón y Andorra. Y a continuación se sitúa España, por delante de Italia, Malta o Corea del Sur.

Otros datos hechos públicos por el organismo estadístico ayudan a entender más la vinculación entre el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la esperanza de vida. Así pues, el estudio coloca uno de sus focos de atención en la edad a la que murieron las 1.616 personas que perecieron en la provincia el pasado año. El pico más alto, con 97 fallecidos, se dio a los 93 años. Fue la edad a la que murió el mayor número de segovianos en 2024.

Si se toma como referencia la media de esperanza de vida, el 58% de las defunciones lamentadas el pasado ejercicio -945 en total- fueron de vecinos de habían superado esos algo más de 85 años en los que se situó la supervivencia. Además, cuatro de cada diez fallecidos a lo largo de 2024 en Segovia eran nonagenarios.

Pese a la longevidad creciente, la provincia no logra equilibrar el saldo vegetativo. La diferencia entre las buenas nuevas de los nacimientos y la tristeza de las muertes sigue arrojando números rojos, o mejor dicho, negros por el luto guardado por quienes fallecen cada año. El pasado año se despidió con la celebración de la llegada al mundo de 935 bebés pero con la fatalidad de los más de 1.600 fallecimientos.