El segoviano que superó a 10.000 aspirantes para entrar en Oxford

Cuando Antonio Tabanera (4 de septiembre de 2000) se describe a sí mismo hay una mezcla entre la normalidad de sus orígenes y la excepcional de un talento que no niega, pero del que tampoco presume. «Soy un chico de Segovia relativamente normal. Me gustaban las matemáticas, las máquinas, cómo funciona todo, pero nunca me había planteado estar en una de las universidades más punteras del mundo». La probabilidad de encontrar un trébol de cuatro hojas durante una hora en el bosque es de una entre 10.000; cuando este ingeniero aeroespacial entró en Oxford había esos aspirantes para dos plazas. La diferencia es que lo primero es pura suerte y lo segundo es puro trabajo, alguien que no deja de buscar respuestas a sus enigmas, la odisea de reducir el impacto ambiental de los aviones, ni cuando entrena en las pistas de atletismo, la vida alternativa de un científico con mayúsculas.

Alguien que creció jugando con los Lego y haciendo deporte. «Sacaba notables o sobresalientes, pero no era algo excesivo». Se destapó en Secundaria, en el Mariano Quintanilla, como un tipo brillante en matemáticas. «Es lo que te permite dominar la ciencia». Y empezó a competir por las notas como en los 100 metros vallas. «No sé cuánta parte del talento lo tienes de serie, lo más importante es la dedicación y la familia». Y de la mejora, algo tan sencillo como no empeorar las calificaciones del año anterior. «La presión de no decepcionar al resto, a los amigos, aunque estén de broma, es una gran motivación». Fue quinto de España en una final con Quique Llopis y Asier Martínez. La diferencia entre su mejor marca (14.20 en 2021) y el segundo que bajaron ellos para situarse en el primer escalón mundial exigía dedicación total y su amor era la ciencia. «El sistema nervioso en una prueba así acusa mucho el desgaste psicológico. Cuando estás machacado todo el día no puedes hacer una buena salida». Aunque ya no entrene en un centro de alto rendimiento, no lo deja porque es su vía de escape. «Es distinto que estar todo el día en una biblioteca».

Su carrera se abre paso por la curiosidad, así estudió ingeniería aeroespacial. «Algo de ciencia, pero no sabía qué. Aviones, cohetes, planetas, esto tiene que estar bien». Estaba ya matriculado en la Universidad Politécnica de Madrid, pero tenía una cuenta pendiente y se apuntó a la convocatoria de septiembre de las pruebas de acceso por orgullo y subió un punto. «La satisfacción personal de reflejar lo que he estado estudiando». No fue la última vez que lo hizo: en Física 2, con un 8,5, repitió el examen para remediar «un fallo tonto» y sacar un diez. Una de sus 50 matriculas entre el grado y el máster. Como tirar una valla en los 110 metros.

Igual que lo aeroespacial, Oxford no estaba en su radar hasta que un profesor le animó a postularse. Preparó en un mes una candidatura a la que la mayoría dedica años. La clave del proceso es la propuesta de estudios. Él quería investigar el comportamiento de los metales en los motores de los aviones. «Sabía qué espacios en blanco hay actualmente, por ahí tiré». Aprovechando, de paso, que Rolls Royce colabora con la universidad. Él probó sobradamente una pasión suficiente para cuatro años de doctorado y un currículo sin máculas. Fue uno de los dos que entraron el curso pasado en el departamento de Ingeniería Aeroespacial. Y hablamos de lo mejor de lo mejor. Uno de los requisitos mínimos es haber sido el mejor de su promoción y que su universidad tenga un ranking de prestigio internacional suficiente. Él sitúa la excelencia de Oxford en los medios para buscar respuestas a las preguntas, desde los laboratorios a investigadores punteros en sus áreas. «Me siento un privilegiado».

Su jornada laboral no empieza ni termina, por eso en sus tres horas de entrenamiento del lunes da vueltas a las simulaciones. Desconectar es dejar de disfrutar. «Usain Bolt [el mejor velocista de la historia del atletismo] no se aburría de hacer siempre la misma prueba porque veía resultados». Para él, los Juegos Olímpicos son la búsqueda del cero neto: eliminar las emisiones de CO2 en una industria que emite entre un 3 y un 5% del global, muchos millones de toneladas en la atmósfera. El objetivo del sector es llevarlas a cero en 2050, pero los aviones tienen que seguir volando. Sacar de las plantas los combustibles que hoy salen del petróleo. «Una de las opciones más prometedoras es el hidrógeno. Si lo quemas, emite agua». Pero hay que mover un Airbus A380.

El hidrógeno tiene la potencia, pero es un átomo muy pequeño. «Se mete muy fácil entre los átomos de los metales. Si tienes un ala de la turbina de níquel a 1.500 grados de temperatura girando a 30.000 revoluciones y se mete hidrógeno, se rompe. Mi parte es investigar por qué ocurre esa fragilización de los metales y hacer que no pase». Su día a día son metales de alto rendimiento. «No son los típicos de un coche, están en condiciones extremas, tienen que soportar las potencias de un reactor. Hay involucradas muchísimas ramas dentro de la ingeniería. Hay gente que dedica toda la vida a una y nosotros queremos unirlas todas».

Una medalla olímpica se queda pequeña al lado de un Premio Nobel. No se estilan mucho en ingeniería, pero él define esa cúspide: «Una idea revolucionaria. Que tu nombre salga reflejado ahí porque has sido el que ha contribuido». No esconde que el mismo ego del deportista acompaña al científico. Tras acabar su primer año, le quedan otros tres. «Mi idea es seguir allí. Te enteras de nuevos proyectos, de las cosas más punteras». Lo que en la universidad era incidir cinco minutos al final de clase. «Había profesores que no te saben dar esa justificación, aquí tienes todo un grupo de gente que son expertos en un tema o saben a quién recurrir. Todo eso se realimenta. Nunca planteas algo y te dicen que es una tontería, ellos también tienen curiosidad. No me había pasado nunca». Así ha encontrado ese chico relativamente normal su sitio en el mundo.

Ampliar Antonio Tabanera recibe la beca de manos del rey. El Norte El «reconocimiento extra» de recibir una beca de manos del rey Su currículo ha llevado a Antonio Tabanera a estrechar la mano del Rey Felipe VI al recibir una beca de la Fundación LaCaixa, una base para costear su proyecto en Oxford. «Es verdad que es pública, pero en Estados Unidos e Inglaterra el coste de la universidad es muy elevado». No son los 100.000 dólares de alguna americana, pero sí 35.000 euros, solo en la matrícula. Ya tiene aseguradas becas para prácticamente todo su doctorado. «Es muy importante porque te permite estar centrado en los estudios. Si no eres capaz de dar tu cien por cien, va a haber gente de cualquier país que van a entrar en tu lugar». Ya recibió el pago a principios de curso, pero el acto de junio, en el Caixa Forum de Madrid, fue memorable. «Es algo que no pasa todos los días. Ya solo por ver el protocolo… Es un reconocimiento extra». Desde el registro de los perros al dispositivo policial. «Como en las películas, impresiona mucho». Hicieron un ensayo en la que todos los galardonados pasaban y estrechaban la mano de un figurante. «Cuando estaba ahí el rey de verdad, lo único que pensaba es 'no te caigas, no hagas el ridículo, da la mano y coge el diploma'. Luego es tan rápido que no te das ni cuenta». Después de la ceremonia, preguntó a cada uno a qué se dedicaba. Y Tabanera informó sin abrumar. «Solo le conté que estaba trabajando con motores de los aviones. Luego no se va a acordar a los cinco minutos, pero te hace ilusión».

