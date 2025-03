La Segoviana quiere cortar ante el líder su peor racha como local del siglo XXI Los azulgranas, tras caer en sus últimos cuatro partidos en casa, reciben a la Cultural, que no cae desde que lo hiciera ante ellos en diciembre

Si la Gimnástica Segoviana quiere mantenerse en Primera RFEF tendrá que recuperar en las visitas de la clase alta a La Albuera lo que no ... pudo sumar ante sus rivales directos por evitar el descenso. El equipo de Ramsés Gil puso fin a una secuencia de siete derrotas en ocho partidos, su peor bagaje en 14 años, desde la temporada 2011-12 de Segunda B. El siguiente paso para dar definitivamente la vuelta a la flecha pasa por interrumpir un registro que supera los peores números de aquella campaña, pues los azulgranas reciben hoy a partir de las 17:30 horas a la Cultural Leonesa tras haber perdido sus últimos cuatro partidos como local, la peor racha de lo que va de siglo, algo que no ocurrió en las tres tentativas de la antigua Segunda B que acabaron en descenso. Un reto que se puede mirar desde dos ópticas. La pesimista la impone la clasificación, la de un líder intratable con medio billete en el bolsillo a Segunda División, que no pierde precisamente desde que lo hiciera en el Reino de León ante los segovianos en diciembre. Ahí está la optimista; si se hizo una vez, puede volver a hacerse.

De despedir el año como uno de los dos locales invictos del grupo I a encadenar derrotas ante Arenteiro, Tarazona, Osasuna Promesas y Ourense. Salvo el primero, adherido a la zona alta desde el comienzo de temporada, tres rivales directos por la permanencia. El precedente más cercano es en la primera temporada del equipo en Segunda RFEF, cuando el grupo que entonces dirigía Manu González perdió de forma consecutiva ante Pontevedra, Móstoles y Bergantiños. Ha sido una sequía de puntos anómala en la trayectoria de los últimos años, un equipo que ha sustentado sus buenas clasificaciones en lo sumado en su estadio. De las 11 jornadas que quedan en la temporada de Primera RFEF, seis permitirán a la Segoviana jugar en casa. Quedan por venir dos rivales directos como el Celta Fortuna, que marca la salvación con 32 puntos, tres más que los azulgranas, y el Amorebieta, penúltimo. Pero los otros cuatro son candidatos al ascenso. Después de la Cultural, tocará medirse a Barakaldo, Nástic y Real Sociedad B, que empezaron la jornada entre los cinco primeros clasificados. Es decir, tras suspender el nivel fácil del videojuego, los azulgranas tendrán que pasárselo por la vía difícil. «Ahora mismo hay que sumar de tres en tres y da lo mismo el rival. Es vital, se les puede ganar» Ramsés Gil Entrenador de la Gimnástica Segoviana A favor juega la moral recuperada con el triunfo en Lezama. «Salieron las cosas bien y desde luego nos cambia la cara. El bache de resultados estaba siendo alarmante y doloroso, la única manera de salir de estas circunstancias es ganando», resume Ramsés. Esta tarde espera un rival muy distinto. «Entiendo que nos vendrá a apretar arriba y propondrá un juego de duelos o disputas. Pero los partidos en casa y fuera van a variar muchísimo. Creo que es imposible que hagamos un partido en La Albuera como el que hicimos el otro día en Bilbao porque el césped está en unas condiciones totalmente diferentes». Del tapete rojiblanco a un campo afectado por la meteorología de las últimas semanas, aunque vaya a mejor. El mínimo común múltiplo es mantener la línea de compromiso y mejorar en lo demás para generar más peligro. La condición de líder de la Cultural no reduce las urgencias de la Sego. «Es vital, quedan 11 partidos y son importantísimos. La meta está en esos 45 o 46 y hay que lograrlos. Los partidos de casa van a ser fundamentales, no podemos desperdiciar nada. Ahora mismo hay que sumar de tres en tres y da lo mismo el rival. Viene el primero, por méritos propios, pero se les puede ganar y vamos a intentarlo». Una fórmula que pasa por evitar ser dominados. «Nosotros vamos a intentar que se juegue en su campo lo máximo posible». Alejar al rival de la portería propia para el equipo más goleador (54). «Tendremos que minimizar riesgos y buscar un plan de partido adecuado a nivel defensivo». Y el acierto ofensivo. «Más mordiente, liberarnos de esas cadenas que te traen las derrotas». Por ahí pasa para Ramsés no solo la victoria, sino la permanencia. Un duelo que la Segoviana afrontará de nuevo con la convocatoria justa. Sergi Molina dejó el partido en Lezama en el tramo final por simple carga muscular, pero estará disponible. Javi Borrego ha entrenado durante la semana con un leve esguince de rodilla: aunque no lo ha hecho con normalidad, Ramsés espera contar con él. Alguien clave ante las ausencias de posibles recambios como Tellechea o Rodrigo Sanz. Ampliar Colas en León para comprar entradas para al partido de hoy. El Norte El club pide a la afición de la Cultural que no viaje sin entrada tras agotar en horas las 400 en venta Todo está servido para que La Albuera viva hoy uno de los mejores ambientes de la temporada tras agotar la afición de la Cultural Leonesa en un suspiro las 400 entradas que la Gimnástica Segoviana ofrece al club visitante. «Vienen muchos de ellos, gente muy animosa, lo cual va a dar al campo una imagen fantástica. Es otro partido para no olvidar. Pido a los nuestros que se pongan el traje de apoyarnos, nos van a hacer mucha falta. Es probable que haya que meter el partido en la centrifugadora y en eso la gente es esencial», subraya su técnico, Ramsés Gil. La entidad azulgrana emitió ayer un comunicado informando que se habían agotado las entradas, aunque la taquilla abre. «Se pondrán a la venta un número escaso de localidades, por este motivo, rogamos a los aficionados leoneses que no dispongan de entrada eviten desplazarse a Segovia para presenciar el partido».

