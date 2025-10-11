El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los gimnásticos celebran uno de los goles ante el Coruxo. Antonio Tanarro

La Segoviana, a por el primer triunfo a domicilio

Los de Iñaki Bea buscan los tres puntos en su visita mañana al Marino de Luanco, un viejo rival con el que empatan por ahora en la cuarta plaza

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:07

Comenta

La Gimnástica Segoviana buscará a la tercera estrenar su casillero de victorias como visitante en su regreso a Segunda RFEF. Tras salidas complejas a Valladolid ... y Soria, los de Iñaki Bea visitan mañana (17:00 horas) al Marino de Luanco, con el que llegan empatados a diez puntos en la cuarta posición, con la presión de puntuar para seguir en un tren cabecero que no baja el ritmo. Tras la victoria ante el Coruxo, otro partido tenso en La Albuera resuelto con los goles de René y Fer Llorente, el técnico vasco habla de la delgada línea entre la distensión de un buen resultado y la falta de concentración. «La confianza que te da ganar… no la cambiamos por nada, pero el halago muchas veces debilita porque te hace olvidar lo que hay que hacer para ganar. Y hoy en día en el fútbol es muy difícil conseguir una victoria». Quizás menos en el Grupo I de Segunda RFEF. No por las cinco del Deportivo Fabril en cinco jornadas, el único pleno de la categoría, sino porque los seis primeros han ganado al menos tres partidos. Cualquier punto perdido cuenta.

