La Segoviana, a por el primer triunfo a domicilio

La Gimnástica Segoviana buscará a la tercera estrenar su casillero de victorias como visitante en su regreso a Segunda RFEF. Tras salidas complejas a Valladolid ... y Soria, los de Iñaki Bea visitan mañana (17:00 horas) al Marino de Luanco, con el que llegan empatados a diez puntos en la cuarta posición, con la presión de puntuar para seguir en un tren cabecero que no baja el ritmo. Tras la victoria ante el Coruxo, otro partido tenso en La Albuera resuelto con los goles de René y Fer Llorente, el técnico vasco habla de la delgada línea entre la distensión de un buen resultado y la falta de concentración. «La confianza que te da ganar… no la cambiamos por nada, pero el halago muchas veces debilita porque te hace olvidar lo que hay que hacer para ganar. Y hoy en día en el fútbol es muy difícil conseguir una victoria». Quizás menos en el Grupo I de Segunda RFEF. No por las cinco del Deportivo Fabril en cinco jornadas, el único pleno de la categoría, sino porque los seis primeros han ganado al menos tres partidos. Cualquier punto perdido cuenta.

Bea defiende la confianza del grupo tras un mes de temporada. «Si hacemos las cosas bien y competimos estamos siempre muy cerca de la victoria». En los dos partidos que no acabaron así, su equipo llegó buscándola al último instante, pero tuvo que conformarse con el empate en los Anexos de José Zorrilla ante el Valladolid Promesas y con la derrota que le propinó el Numancia con un tanto en el minuto 94. Tras esos viajes cercanos, será su primer viaje largo, a tierras asturianas. No será la primera vez que la entidad visite Luanco, un campo que la generación de los 90 conoce por varias fases de ascenso a Segunda B. También el grupo del curso 2021-22, del que ya quedan muy pocos nombres –Rubén, Carmona, Borrego o Manu–, que ganó 1-2, un triunfo con un aroma engañoso a permanencia. Después de aquello, el equipo recién cogido por Ramsés Gil tras el cese de Manu González pasó de ganar cinco partidos de seis a perder los tres últimos y verse abocado a un 'play out' dramático en Elda contra el Cerdaynola. Algo que ocurrió por un gol de propio Marino en Navalcarnero en el minuto 93 de la última jornada. Pocos goles en la distancia han dolido tanto a un vestuario que ya estaba salvado.

Tras caer ante el Rayo Cantabria en su debut, un partido en el que se quedó con diez a los 17 minutos, el Marino ha ganado a Langreo, Ourense y Lealtad, una cosecha a la que sumar su empate ante el Bergantiños, los únicos puntos que han volado de su estadio. Bea destaca su híbrido entre jugadores con experiencia en el fútbol profesional y chavales. «La clave va a estar en no darles de comer. Tenemos que ser inteligentes». Su dibujo más frecuente es un 5-4-1, un equipo cómodo en el repliegue, con bandas peligrosas y delanteros que juegan bien al espacio. «El fútbol es un deporte de pérdidas, pero tenemos que saber que nos pueden penalizar», avisa para un guión más incierto que otras veces. «No sé si llevaremos el peso del partido, es un equipo que también intenta asociarse desde atrás, pero cuando tengamos el balón no espero un rival que nos apriete muy arriba».

Quizás esa dominación de rigor a la que aspira la Sego le convierte en un enigma previsible y hace que los rivales se cierren. «Nos va a costar generar, es un equipo que defiende muy compacto, con muy pocos espacios». Bea confía en que el rival caiga por maduro porque la Sego ha ido a más en las segundas partes. «Viendo el perfil de futbolistas que hemos firmado, dije en pretemporada que en los últimos 20 o 25 minutos vamos a generar. Y así está pasando. Cuando el cansancio empieza a hacer mella y la concentración baja, tenemos perfiles para hacer daño».