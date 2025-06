La Segoviana preparará a su filial de Provincial para subir ya a la Regional

El club no contempla inscripciones a no ser que sume horarios de campo

El crecimiento se la cantera de la Segoviana se topa con el cuello de botella de las instalaciones deportivas de la ciudad. Unas 500 fichas, prácticamente el doble que hace una década, pero el Ayuntamiento aconseja al club que no crezca más porque no hay horas. La demanda no baja, pues han renovado «prácticamente el 98%» de los jugadores, subraya el director de cantera, Roberto Álvarez. El club no abre plazos para inscribir nuevos jugadores: no hay hueco.

La cantera azulgrana sumó el pasado curso horarios en La Lastrilla. Así ganó tres equipos nuevos, unas 60 fichas, también posible porque el Ayuntamiento cedió dos días el campo de las pistas de atletismo. Un encaje de bolillos que dificulta la calidad. «El Juvenil A entrena cuatro días, sí, pero una hora y en medio campo. No podemos hacer con ningún equipo un entrenamiento a campo completo. Y a la hora de competir, se nota muchísimo».

Con todo, no pierde la esperanza de sumar algo. «Entiendo que con el ascenso del equipo femenino a Tercera o con el del Nacional Juvenil tendremos alguna hora más. Las hemos pedido ahora, pero hay mucha demanda y hasta mediados de agosto no nos dicen nada». Si hubiera más horas, plantearían nuevos equipos, como un alevín más. Solo con las fichas que ya hay, sale un infantil más que necesita encaje. Más una quincena de canteranos de otros clubes con los que la Segoviana se ha comunicado para sumarles a los diferentes equipos.

Álvarez dibuja un futuro en el que la cantera se divida entre los equipos punteros de «alto rendimiento» y una fundación para los «de segunda línea». Asegura que el club, a través del «compromiso» de su directiva, considera la cantera un pilar estratégico.