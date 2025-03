A la Segoviana le faltó la última palada para enterrar al líder

La Gimnástica Segoviana se puso este domingo el mono de trabajo, en el sentido más literal de la expresión. La visita del líder mereció el ... esfuerzo por retirar la nieve que cubría La Albuera por la mañana, una tarea que asumieron con generosidad el club y los aficionados. Con el manto blanco apilado en la banda, los jugadores se dejaron la piel en un esfuerzo colectivo que tuvo a la Cultural, con aroma a Segunda, en la lona hasta el descuento. Pese a todo, el cántaro se rompió y ese punto, que refuerza la coraza de un equipo que estaba en la UVI hace dos semanas, no basta para reparar su drama clasificatorio, antepenúltimo a tres puntos de la salvación.

Segoviana Oliva, Silva, Abel Pascual, David López, Marcel Céspedes, De la Mata, Fer Llorente, Astray, Hugo Díaz, Berlanga y Josh Farrell. 1 - 1 Cultural Leonesa Bañuz, Satrústegui, Fornos, Kevin Presa, Calderón, Manu Justo, Chacón, Maestre, Álvaro Martínez, Lanchi y Artola. Cambios Segoviana: Diego Gómez por Josh Farrell (min. 67), Manu por Hugo Díaz (min. 67), Fernán por Fer Llorente (min. 79), Maroto por Astray (min. 79) y Hugo Marcos por Berlanga (min. 88).

Cambios Cultural: Diego Barri por Sergi Maestre (min. 58), Pastoriza por Artola (min. 58), Bicho por Carlos Calderón (min. 58), Antón Escobar por Kevin Presa (min. 65) y Guzmán Ortega por Lanchi (min. 73)

Goles: 1-0 Abel Pascual (min. 40) y 1-1 Manu Justo (min. 90)

Árbitro: José Antonio Palomares Gutiérrez (Andalucía). Amonestó con amarilla a Silva y Astray por la Segoviana; a Presa, Pastoriza y Barry por la Cultural.

Otros datos: La Albuera: 3.000 espectadores, incluidos 400 procedentes de León.

Las bajas decidieron la alineación a Ramsés, que no pudo recuperar a Borrego, con un esguince de rodilla. Usó al comodín Astray como extremo derecho, desplazando a Berlanga a la izquierda, mientras Farrell mantenía el estatus de nueve titular. Enfrente, una constelación, con dos duplas de postín. La ofensiva, los 22 goles que sumaban Manu Justo y Luis Chacón. La defensiva, una muralla en los centrales, Quique Fornos y Eneko Satrústegui. Era la primera visita de la Cultural a Segovia, donde aún no ha ganado, desde que perdiera 3-1 en 2012 en Tercera.

Salió animosa la Sego, con Hugo Díaz cabeceando un centro desde la derecha, forzado, mérito de Fornos, que despejó a córner. Presión para el portero, que se la quitaba de encima como podía en área chica y veía como Abel saltaba pronto para cabecear el segundo envío de Llorente. Aún no era su momento. Los locales cumplían la premisa de su técnico: jugar lo más lejos posible de su meta. Algo que lograba con su destreza al corte, su buena colocación tras pérdida o la ley de terminar jugadas para evitar contras que cumplía Céspedes, siempre con el gatillo listo.

No tardó en exponer sus argumentos la Cultu, con Carlos Calderón como agitador por el extremo derecho. Sus gestos técnicos, recortando en una baldosa para buscar a Chacón, quizás el jugador más diferencial de la categoría, bien contenido toda la tarde por los centrales, con la ayuda de De la Mata. No llegaba la sangre al río, pero se acumulan acciones a balón parado. Oliva atajó sin problemas la primera, una falta muy pasada al segundo palo, pero tuvo que tirar de reflejos para la segunda, un córner de Calderón que cabeceó con dinamita Satrústegui casi en área chica, un misil que salió centrado y dio opciones al meta.

La Sego no tenía la precisión para el penúltimo pase o para iniciar una contra, pero puso otra divisa en el mercado: su lucha. Dureza dentro del reglamento, el mensaje al líder de que la victoria no sería barata lo remitieron Berlanga y López con cortes contundentes. La Cultu presionaba y obligaba a Llorente a conducir sobre su mismísima línea de fondo, un dominio que canjeaba el lateral derecho, Lanchi, amansando con el pecho un misil sin rumbo para sacar otra falta lateral. Quizás hace un mes, ahí hubiera llegado el 0-1, pero el gol floreció en la portería contraria.

Probó suerte Llorente con centro-chut desde la frontal que Bañuz se quitó de encima tras un peligroso bote en área chica, pero la acción siguió, los centrales decidieron quedarse en ataque y la improvisación brindó una alegría. Farrell había caído a la izquierda, dejando vacante su hueco en punta. ¿Quién lo ocuparía? Abel Pascual. Si le dicen a la Cultural que el 5 es un delantero encubierto se lo hubiera tenido que creer. Trazó el corte hacia dentro, dejó en el sitio a Sergi Maestre y aprovechó la inercia del control orientado para cruzarla con la zurda. Primera ventaja azulgrana al descanso desde que ganara el 22 de diciembre al Lugo.

Las expectativas de un equipo que no pierde desde el 15 de diciembre ante la Sego, empujaron a la Cultural a la portería que guarnecían sus 400 aficionados, que viajaron a Segovia sin saber si habría fútbol. Y no tardaron en llegar los cambios, en formato triple: Bicho, Barry y Pibe calentaron lo justo entre la nieve acumulada junto a la banda. Con ellos rompió el doble pivote y acumuló rematadores como Presa, que disparó desde el balcón del área tras y forzó la mano salvadora de Oliva. No tuvo suerte el capitán, que vería la amarilla en el siguiente lance y dejaría el puesto a Escobar, la gran carta ofensiva. Ramsés tuvo que mover el suyo cuando Farrell se dolió de la ingle. Con Diego Gómez entró Manu, un recurso óptimo para proteger marcador. Y casi llega el segundo, evitado por un corte del lateral Álvaro Martínez cuando Astray se relamía para embocar a puerta vacía. David López casi emboca un balón suelto en el córner posterior que disparó con el alma.

El último cuarto de hora arrancó con un testarazo endeble de Escobar, que estaba solo en área chica. Los de Ramsés habían evitado el asedio: la defensa más cuestionada –la más goleada, entonces con 53 tantos– dio una lección, desde un Silva inabordable a los dos centrales, vulnerables en campo abierto, pero graníticos en el área. Y un Oliva sólido hasta la médula.

El marcador corto y la entidad de la presa obligaban a sufrir como nunca, la épica de Berlanga, víctima de los calambres, con las medias subidas. Fue como pudo a la defensa a balón parado y veía cómo Satrústegui, otro central que puede pasar por cualquier cosa, cedía de tacón para que fusilase Guzmán, la última salvación de Oliva, que defendió su palo. Ya había llegado el asedio y la Cultural empató su tercer partido consecutivo a domicilio en el descuento. Fue Pastoriza el que ganó la línea de fondo para que Manu Justo cabeceara inmisericorde su decimotercero gol. Ni lo celebró. Las embestidas leonesas continuaron en un descuento eterno. No llegó de milagro el 1-2, con un corte salvador de López cuando Escobar encaraba a Oliva. Y pudo llegar el 2-1 en un tiro con rosca de Gómez desde la frontal. Un empate que las urgencias impiden apreciar.