La Segoviana busca dar en Salamanca el primer mordisco lejos de La Albuera

El campo de fútbol de las pistas de atletismo anexas al Helmántico es un escenario de circunstancias para una categoría que aspira a ser puntera ... como es la Segunda RFEF, pero lo que trasciende no es tanto el contexto como lo que sucede en él. En ese césped anodino marcó Ricardo de Andrés en mayo de 2015 su último gol como profesional, un latigazo desde la frontal del área en la última jornada de la temporada regular que valió un billete para el 'play-off' de ascenso a Segunda B, el último del Grupo VIII, que desembocaría en una final perdida en Algeciras.

Una década después, la Gimnástica busca este domingo, a partir de las 12:00 horas, ante el Salamanca UDS el primer mordisco a domicilio, no solo por perseguir la primera victoria lejos de Segovia, sino por hacerlo ante un rival que a día de hoy es directo.

Tanto han cambiado las cosas que aquel gol de Ricardo lo recibió otro club, el Salmantino, descendido al final de temporada, por lo que debía iniciar su periplo desde la Provincial. Ambos volvieron a reencontrarse en la primera temporada de la Segunda RFEF. El equipo que entrenaba Manu González empató a cero en El Helmántico. De hecho, el técnico madrileño fue cesado en marzo sin haber conseguido la primera victoria, que no llegaría hasta la visita a Móstoles, ya con Ramsés Gil, que terminó logrando la salvación en el 'play-out' mientras los charros caían a Tercera.

Ausencias

Bea espera conseguir antes la primera victoria a domicilio. Si es posible, hoy, a la cuarta, tras dos empates –ante Marino de Luanco y Valladolid Promesas– y la derrota de Soria ante el Numancia. Lo hará con una plantilla sin ningún lesionado grave, pero con mucho ausente. No estará Ayán, que sigue recuperándose de sus problemas musculares y está previsto que se reincorpore la semana que viene. Un calendario parecido al de Samu Manchón tras fracturarse un dedo de la mano. Josep y Morata han vuelto al grupo en el tramo final de la semana, pero su regreso se antojaría precipitado, por lo que todo apunta a que Silva y Josín repetirán en el centro de la zaga.

Sí es posible que Pau Miguélez y Diego Campo, claves en el partido ante el Ávila con su salida en la última media hora, jueguen de inicio. La tendencia del vasco cuando ha metido al primero ha sido hacerlo en la izquierda y respetar la dupla en punta de Marc Tenas y Álex Castro, inamovible desde la segunda jornada. Todo apunta a que Alejandro Postigo mantendrá la titularidad en la portería al no haberse recuperado plenamente Carmona.

El segoviano, que salvó con victoria y portería a cero el día de su debut, tendrá otra oportunidad de demostrar su potencial y la madurez impropia de sus 19 años con la que ha gestionado el fallecimiento de su madre, a la que quiere dedicar hoy otro triunfo.