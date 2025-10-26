El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Álex Castro conduce el balón ante el Marino de Luanco en el último desplazamiento de su equipo. Juan Martín-Gimnástica Segoviana
Fútbol

La Segoviana busca dar en Salamanca el primer mordisco lejos de La Albuera

Los de Iñaki Bea, con dos empates y una derrota en tres desplazamientos, visitan este domingo a un rival directo con Postigo como opción más probable en portería

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:23

Comenta

El campo de fútbol de las pistas de atletismo anexas al Helmántico es un escenario de circunstancias para una categoría que aspira a ser puntera ... como es la Segunda RFEF, pero lo que trasciende no es tanto el contexto como lo que sucede en él. En ese césped anodino marcó Ricardo de Andrés en mayo de 2015 su último gol como profesional, un latigazo desde la frontal del área en la última jornada de la temporada regular que valió un billete para el 'play-off' de ascenso a Segunda B, el último del Grupo VIII, que desembocaría en una final perdida en Algeciras.

