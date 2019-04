La segoviana Belén Arcones, una de las 10 mejores directivas de España, suma un nuevo reconocimiento Belén Arcones, durante el acto que tuvo lugar en la Facultad de Quito. / El Norte Ha sido nombrada profesora honoraria de la Universidad Internacional de Ecuador EL NORTE Segovia Domingo, 14 abril 2019, 13:07

Belén Arcones, directora general de IMF Business School, ha sido nombrada profesora honoraria de la Universidad Internacional de Ecuador (UIDE) en un acto que tuvo lugarla Facultad de Quito. Marcelo Fernández, Canciller de la UIDE, fue el encargado de entregarle la distinguida mención, por la que se reconoce especialmente la labor de la segoviana como impulsora de IMF no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, donde la escuela cuenta con varias sedes.

Durante el acto, Belén Arcones llevó a cabo una ponencia bajo el lema 'El talento femenino en las organizaciones'. En ella, Arcones puso en valor el aumento de rendimiento en aquellas empresas que cuentan con tres o más mujeres en sus juntas directivas o en la alta dirección, frente a las que no. «Tenemos que acabar la brecha de los sueños: hay mujeres con los sueños limitados, a las que no se les permite soñar, que no llegan ni a plantearse algunas profesiones, algunos puestos, ni trabajar en algunas empresas. El talento no entiende de género. Estamos capacitadas para llegar al mismo sitio que llega cualquier otro ser humano», señaló. Añadió que «deberíamos medir las sociedades por el respeto que se tiene en ellas al ser humano, por el lugar que se da a sus mujeres».

Este reconocimiento se suma a su inclusión en el Top 10 mujeres directivas, por segundo año consecutivo, entre más de 600 nominadas en las Top 100 Mujeres Líderes de España, entre otros.