La segoviana de 18 años que brilla con el Ballet de Kiev

Luis Javier González Segovia Sábado, 2 de agosto 2025, 08:24 Comenta Compartir

Suena muy exótico eso de ver esta noche al Ballet de Kiev en las Noches Mágicas de La Granja, pero entre esos bailarines que dan vida a los cisnes de Tchaikovsky hay una segoviana, Helena Frías (16 de noviembre de 2006), que a sus 18 años ha conocido ya mucho mundo y actúa por primera vez en un gran escenario de su tierra. 'El lago de los cisnes' es la cima de una disciplina que vertebra su vida, algo que podrá enseñar a amigos que nunca la han visto en directo. La más joven de un grupo con una veintena de bailarinas y una decena de bailarines sin sustitutos, la prueba de su compromiso itinerante, de un movimiento en el que el individuo se diluye en la necesidad de una armonía colectiva. «En Madrid me llamaban la segoviana, estoy súper ilusionada. Hacer lo que más me gusta en mi casa».

Lo cierto es que Helena jugaba al tenis. «Pero un día, de repente, me dio por bailar». Se encontró a su profesora, Natalia Tapia, repartiendo panfletos sobre su escuela de baile cerca de su colegio, las Concepcionistas. Así es como aquella niña de cinco años se adentró en la danza clásica y contemporánea. «Me encantó, veía como mejoraba cada día, el ballet se hizo mi forma de vida, básicamente». Fue su fórmula para desconectar de los problemas, de los estudios. «Solo tienes que estar concentrado en tu cuerpo». Una infancia de instituto por la mañana, ensayos por la tarde y estudiar por la noche, hasta que en Bachillerato cambió el orden de los factores: bailaba por la mañana y estudiaba a distancia en el Andrés Laguna. «Yo ya tenía claro que quería dedicarme a la danza». Desde que fue al Teatro de la Zarzuela a ver su primer ballet, 'Don Quijote', con 10 años. «Mi inspiró tanto que mi objetivo es bailarlo. Es muy español, desde las castañuelas a los vestidos. Y es muy divertido».

Pese al estrés de compatibilizar los concursos con los exámenes finales, sacó todo adelante y quiere hacer el superior de danza 'on-line' para ser profesora, algo para lo que necesita tres años de experiencia en una compañía. «La carrera de una bailarina no suele ser muy larga y me parece muy bonito dar tu sabiduría a otras personas». Calcula, a groso modo, seguir «hasta los treinta y algo» para una trayectoria que despegó rápidamente cuando se marchó a un conservatorio de Madrid a los 16 años. De ahí a la Scalla de Milán el pasado septiembre. Hasta mayo, cuando empezó una gira con la Ukrainian Classical Ballet y se empapó del 'Lago de los cisnes'. «Si me lo dicen cuando tenía diez años, no me lo creo. Estar aquí es un honor, me he formado toda la vida para esto».

Una gira de verano que empezó con dos semanas en Barcelona para seguir en Madrid, hoy en La Granja, Valencia y Palma de Mallorca, hasta el 15 de agosto. Un mes de vacaciones que aprovechará para sacarse el carné teórico de conducir y volver con las pilas cargadas a los siete meses del tour invernal, con piezas como 'La bella durmiente', 'El cascanueces' para sumar a los cisnes. Pasarán dos meses en México y, si todo va según lo previsto, cumplirá su sueño con 'Don Quijote'. También viajará a Portugal, una chincheta más de un mapa que incluye Croacia, Hungría, Italia y Polonia. «Tengo mucha suerte».

No hace una preparación física específica, más allá de un calentamiento antes de cada ensayo. «Elasticidad y fuerza. Hay gente que va al gimnasio, pero yo este año no tenía nada de tiempo libre. No hace falta matarse, con que hagas tus abdominales, espalda y brazos, vas bien». Las caderas elevadas para saltar, la coordinación en los brazos para elevarse, la fuerza en el abdomen, la posición de la espalda y el impulso de los pies. Una tarea exigente con recompensa. «He notado mucha diferencia en mi vida cotidiana, en los estudios… Como tienes que estar concentrado en tantas cosas a la vez, en cada milímetro de tu cuerpo, me ha ayudado, por ejemplo, a aprender muy rápido el temario. A ser muy constante».

Ampliar Helena Frías, durante uno de los bailes. El Norte

Eso implica, por ejemplo, convivir con el error. «Ayer, por ejemplo, la principal se tropezó un poco en un giro, pero como estaba bien colocada y muy elevada, pudo salvarlo muy bien. Hay que seguir adelante y que se note lo menos posible». Tampoco tiene miedo, algo que agradece a los profesores que la pusieron en un escenario desde los ocho años. Recuerda aquel concurso en Huesca y el empujón literal de la profesora. «Mi madre me ayudó mucho. Que usara los nervios para algo bueno, hacíamos meditaciones…» El ballet no solo ha formado su personalidad, sino su grupo de amigos: su mejor amiga, la segoviana Ángela Oviedo, está en una escuela en Múnich.

En La Granja estará su abuela Isabel, su mayor fan. Helena habla del ballet con un tono feliz, lejos de no pocos casos en los que esa disciplina lleva al límite a los bailarines. «Mi vida no gira en torno al ballet, hace falta un descanso mental». Aficiones mundanas como ver series o escuchar música. «Tengo 'playlist' de todo. Música de los 80, Estopa, Fiti, Pereza, música de ahora y mi novio me ha enseñado a los cantantes canarios como Quevedo o La Pantera». Y Tchaikovsky, claro. «Estoy bailando, escucho la música y me eleva. Es impresionante». Esa lucha interna entre el bien y el mal, representada por los cisnes blanco y negro; la danza canónica del primero y libertina del segundo. «Aunque el blanco es muy complicado de hacer, a mí encanta el cisne negro».

Comenta Reporta un error