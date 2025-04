La Segoviana agota su penúltima vida en Andorra

La primera visita de la Gimnástica Segoviana a territorio extranjero no sirvió más que para agudizar su drama clasificatorio. Como todo en la vida es ... susceptible de empeorar, los azulgranas volvieron a casa más lejos que nunca de la salvación —a seis puntos, que en realidad son siete porque tiene perdido el average con Osasuna Promesas y el global con Unionistas— y recayendo en las carencias ofensivas del equipo más goleado de la Primera RFEF. El Andorra descosió un partido igualado hasta el descanso, mérito visitante, con cuatro goles en apenas 17 minutos, la mezcla entre la letalidad de cara a gol de un aspirante al ascenso y las dudas de un grupo forzado al límite por su necesidad de victorias. Así se llevaron los de Ramsés Gil la tercera manita del año, esta vez sin excusas, sin expulsiones. Si su temporada fuera un videojuego, se agotan las vidas.

Andorra Nico Ratti, Jesús Clemente, Diego Alende, Marc Bombardó, Iván Rodríguez, Dani Villaremosa, Álvaro Martín, Sergio Molina, Lautaro de León, Almpanis y Manu Nieto. 5 - 1 Segoviana Oliva, Hugo Marcos, Abel Pascual, Sergi Molina, Rubén, Manu, Fer Llorente, Berlanga, Fernán, Tellechea y Josh Farrell. Cambios Andorra: Álvaro Peña por Villahermosa (min 62), Oriol Busquets por Lautaro (min 75), Redondo por Sergio Molina (min 75), César Morgado por Manu Nieto (min 80) y Bilal Achhiba por Diego Alende (min 80).

Cambios Segoviana: Astray por Hugo Marcos (min 62), Diego Gómez por Manu (min 62), Borrego por Fernán (min 70), Hugo Díaz por Tellechea (min 70) y Maroto por Berlanga (min 75)

.Goles: 1-0 Lautaro (min 15), 1-1 Farrell (min 44), 2-1 Manu Nieto, de penalti, 3-1 Manu Nieto (min 56), 4-1 Lautaro (min 67) y 5-1 Manu Nieto (min 70).

Árbitro: Armando Ramo Andrés (Aragón): Armando Ramo Andrés. Amarillas para Tellechea, Sergi Molina y Hugo Marcos por la Sego.

Otros datos: Estadi Nacional de Andorra.

Como al perro flaco todo se le vuelven pulgas, Juan de la Mata se resintió en el calentamiento y tuvo que ceder su puesto en el once a Manu, mientras Hugo Marcos ocupaba el puesto de Silva, caído por su fractura de peroné. La teoría de un equipo que necesita sumar tantos puntos es que no valen los empates, pero eso no obliga a activar el modo kamikaze de salida. Un asalto inicial con la agresividad justa que el Andorra rompió con Christos Almpanis, un quebradero de cabeza por la izquierda que ya dio más de un susto en La Albuera. Recogió el balón, junto a la banda, dejó en el sitio a Berlanga, superó a Fernán y a Hugo Marcos y se la dio a Lautaro de León en la corona del área. El 11 se tomó su tiempo para controlar y fusilar con la derecha ante la estéril estatua de Sergi Molina. Primer mordisco.

El gol no tumbó aún a la Sego, que tuvo la solvencia para protegerse con la posesión y crecer a partir de ella. Llegaría algún córner visitante que pululó sin dueño por área rival y la primera ocasión reseñable en una buena conducción de Tellechea por la izquierda: cedió hacia atrás a la llegada, forzada, de Fer Llorente, que la mandó alta desde el punto de penalti. Lo cierto es que al Andorra le costaba poco inquietar; prueba de ello fueron los disparos de Manu Nieto, que perdonó a balón parado mientras reclamaba un penalti de Rubén. En esas, con Ramsés aplaudiendo el esfuerzo desde la banda, llegó el empate, provocado por la presión, que se tradujo en un pase precipitado hacia atrás. Lo embolsó Tellechea, que asistió de primeras a Farrell y propició un mano a mano que el galés embocó con un tiro raso cruzado.

La Segoviana volvió de vestuarios con hambre de victoria, pero los locales sometieron a las camisetas rosadas a un acoso posicional en la frontera del área, con Lautaro caracoleando, buscando la grieta definitiva. Como Álvaro Martín, que sorteaba rivales en una baldosa y, a falta del gol, forzaba el córner. Tanto iba al cántaro a la fuente que se terminó rompiendo. Oliva sacó los puños para desviar un tiro de Sergio Molina, pero la juagada continuó con un escorzo junto a la línea de fondo antes de un envío que desembocó en penalti por un tibio agarrón de Hugo Marcos a Martín que compró convencido el árbitro. Manu Nieto se lo tomó con calma, saliendo hasta del área grande para coger carrerilla antes de engañar a Oliva con un tiro manso al palo derecho.

El 2-1 sí tocó de muerte a la Sego: cuando solo vale ganar, verse otra vez por detrás en el marcador convierte la remontada en una hazaña. Olió sangre el Andorra, atento a la presión para gestar el robo que dejaba en un suspiro a Manu Nieto en un mano a mano con Oliva. Y gol. Tercer mordisco. Con una situación límite, Ramsés se defendió con lo que tenía y vació las naves a media hora del final: Astray y Diego Gómez para dejar defensa de tres y cargarse al pivote defensivo. Pero el nuevo dibujo, por su precariedad o por su falta de engranaje, dejó un vacío sideral por el carril central. Lo vio Álvaro Martín, que asistió a Lautaro tras una gran combinación para que su compañero completara la tarea ante el portero segoviano. Con el enfermo abierto en canal, no pasaron siquiera dos minutos para completar la manita. Como en el primero, fue Almpanis el que creó el desequilibrio con un giro de muchos quilates que creaba una autopista por el carril izquierdo. Lautaro hizo el resto llevando el balón hacia Oliva y dejando el pase de la muerte: a por él fueron Álvaro Martín y Manu Nieto, que aprovechó la complacencia de su compañero para cerrar su triplete.

No le faltó espíritu a la Segoviana, que siguió presionando, pero no sacó más que un tiro de Diego Gómez mientras perdía el equilibrio. Mientras un equipo había encajado su 64º gol y tiene perdido el average general con todos, otro seguía empujando porque un gol puede valer el 'play off'. Oliva todavía tuvo que hacer un par de paradas de mérito para evitar el sexto. La primera, a un tiro de Álvaro Martín; la segunda, con ayuda de Abel, que se tiró como pudo para cancelar la enésima intentona andorrana.

Una vida menos y un problema más. Porque la permanencia se encarece una semana más, con rivales directos como el Sestao y el Lugo ganando a equipos de la zona alta como Real B y Baraklado, precisamente los dos próximos rivales de la Segoviana. El relato de las finales ya se queda corto, pues pasar de 35 puntos a 47, los cálculos de salvación, obliga a ganar cuatro partidos de los últimos cinco, una quimera para un equipo que solo ha ganado dos de los 15 que ha jugado en lo que va de 2025. Aún quedan vidas, pero la partida se acaba.