Segovia volverá a movilizarse para exigir la unidad de Radioterapia

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 1 noviembre 2018, 13:05

Más de 60.000 firmas avalan la exigencia de la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Segovia (AECC), Ana Sanjosé, para que la Consejería de Sanidad instale en el Hospital General la unidad satélite de Radioterapia para el tratamiento de pacientes oncológicos de la provincia. Igual que la anunciada en Ávila por el consejero, Antonio María Sáez Aguado. Si aquel emplazó al año próximo el inicio de las obras de construcción del área de Oncología Radioterápica y el búnker en el Complejo Asistencial de Ávila, que en principio supone una superficie inicial de 1.200 metros cuadrados y un presupuesto de 5 millones de euros, Ana Sanjosé quiere «lo mismo para Segovia».

Este deseo lo expresó también ayer el Partido Popular de Segovia en un comunicado en el que señaló que «somos conscientes de que la decisión de la Consejería de Sanidad está motivada por razones sanitarias de peso y de ahí la instalación, en primera instancia, de esta unidad en Ávila, y por eso seguiremos trabajando para que Segovia albergue, lo más pronto posible, otra unidad satélite de radioterapia, ya que consideramos que la demanda de los segovianos es suficiente para contar con un servicio de estas características». Según dicen, «en breve esperamos obtener resultados muy positivos para Segovia y los segovianos».

La presidenta de la delegación segoviana de la AECC mantuvo ayer una entrevista con el gerente del Área de Salud de Segovia, José Manuel Vicente, para solicitarle información sobre los planes de la Consejería para la unidad satélite de Segovia. No obtuvo mucha más de la que ya tenía por las noticias de Ávila, pero trasladó al gerente, para que se lo diga a Sáez Aguado, que «cuando se empieza una cosa hay que terminarla», y también que «queremos un plazo corto, no me valen cuatro años». Porque la intención de Sanjosé es «no parar hasta que la unidad satélite de Radioterapia de Segovia esté en los presupuestos de la Junta de 2019».

Cada 15 días

De otra forma, la presidenta de la AECC asegura que «si no tenemos una contestación positiva, estaremos pidiéndolo y machacando con la demanda cada quince días hasta las próximas elecciones, buscaremos el apoyo de la Marea Blanca, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública y de otros colectivos y realizaremos movilizaciones».

En la entrevista con José Manuel Vicente, Sanjosé abordó «la posibilidad de que el consejero venga a Segovia a dar los plazos» para la construcción de la unidad satélite de Radioterapia, que requiere el mismo presupuesto de cinco millones de euros, en el Complejo Asistencial de Segovia.

La explicación que dio ayer el consejero, en declaraciones recogidas por Europa Press, no satisface a Sanjosé. Sáez dijo que lo fundamental es mejorar primero los equipamientos de los hospitales, donde los tratamientos están dando muy buenos resultados, para después realizar las unidades en las demás provincias. Tampoco que haya dicho que Segovia tendrá la segunda unidad: «El consejero no tiene ni palabra ni formas, dice las cosas de muchas maneras, pero no cumple los compromisos, porque ya está admitido que haya una unidad satélite en Segovia, y lo que necesitamos es saber los plazos».

Sáez Aguado manifestó ayer que ahora se está trabajando en mejorar los equipos de las unidades que son de referencia, en el caso de Segovia el Hospital Clínico de Valladolid, para después instalar las satélite, ya que primero hay que consolidar las de los hospitales. Luego, añadió, se podrá solucionar el problema de la «incomodidad» que producen los desplazamientos, de lo que se quejan los pacientes, algo que comprende.

Así, parece que Sanidad tiene previsto realizar primero el búnker del Clínico de Valladolid. Pero Sanjosé quiere aclararlo, saber «si el consejero se ha saltado las promesas que hizo a la asociación». Pretende tenerlo claro antes de la reunión de presidentes provinciales de la AECC que se celebrará en Salamanca el 5 de noviembre. Si no hay un plazo para la unidad satélite en Segovia, habrá movilizaciones.