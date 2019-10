También la 'Segovia vaciada' lanza un SOS Diputados provinciales y concejales de Segovia en el acto de la Diputación. / Nacho Valverde-Ical Los pueblos exigen conectividad y exenciones fiscales para frenar la despoblación EL NORTE Segovia Sábado, 5 octubre 2019, 12:15

La portavoz de la Plataforma de Coordinación de la España Vaciada en Segovia, María Cuesta, encargada dar lectura al manifiesto oficial del paro general de este viernes, cree que hay dos claves para el futuro y la supervivencia de los pueblos: la conectividad y una buena política de exenciones fiscales, que haga atractivo vivir en el medio rural, porque «ahora sale muy caro». El patio de columnas de la Diputación fue el centro neurálgico de una protesta que secundaron colectivos y vecinos de todos los pueblos de la provincia. Cuesta recordó que la movilización general de cinco minutos, convocado a las puertas de todos los ayuntamientos y plazas de los municipios segovianos, es una forma de visibilizar a los pueblos, de que los políticos «no se olviden de que los pueblos están ahí». La diputada provincial, que también es alcaldesa de Espirdo, dijo que para que la gente viva en los pueblos tiene que poder trabajar, no solo con la instalación de empresas. «También hay mucha gente que podría estar trabajando desde casa pero no puede porque el medio rural no tienen medios». Asociaciones como Codinse y organizaciones agrarias como UCCL y Asaja, además de ayuntamientos y colectivos ciudadanos, secundaron el paro de cinco minutos en contra de la despoblación que vacía la España interior.