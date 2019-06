Segovia, única provincia sin aspirante a Miss España Participantes en un anterior concurso de Miss World Spain. / Susana Vera-Reuters El presidente del certamen, que destaca su valor cultural y la plataforma profesional que supone, espera recibir candidaturas este mes LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Martes, 4 junio 2019, 08:43

Se busca una chica con don de gentes, guapa, con actitud y ganas de superación. Es el perfil que dibuja el presidente de Miss Mundo y Míster Mundo en España, Cres del Olmo. Segovia es la única provincia de España para el certamen femenino de este verano que no ha presentado candidata. Los organizadores esperan recibir en las próximas semanas la candidatura que ocupe en lugar de la provincia en el mapa nacional de un concurso que presume de no ser solo belleza y de una progresiva inclusión social. También de ser una oportunidad laboral para los jóvenes.

El certamen tiene a 52 candidatas que representan a cada provincia y las dos ciudades autónomas. La gala será el 18 de agosto en Melilla, que llenó el año pasado un auditorio de 4.800 personas para elegir a la representante local. Antes, habrá diez días de concentración con visitas, actividades y pruebas. «Además de ser el concurso más antiguo, no solo se rige por la belleza», subraya Del Olmo. Por ejemplo, cada representante aporta un proyecto social de su provincia que puede ser financiado a nivel nacional. Hay pruebas físicas como un triatlón o la de enfundarse el traje típico regional. «Aquí no se desfila en traje de baño porque creemos que una mujer es mucho más que una cara bonita y no hay que subirlas al escenario a valorarlas solo por su cuerpo».

Los organizadores tienen 18 delegaciones en España, generalmente gestionadas a través de agencias de modelos o productoras franquiciadas. En Castilla y León solamente Burgos tiene ese intermediario. El proceso habitual es que en estas ciudades se celebre una gala para elegir a sus representantes. El resto son elegidas a través de perfiles de candidatos; hay de sobra para León o Valladolid, pero el presidente subraya que en Ávila, Segovia y Soria suele costar más. Entiende que por una mera lógica demográfica y porque esta opción no acaba de llegar al imaginario de los jóvenes como una opción factible. Andalucía, las provincias mediterráneas o insulares son las que más candidatas presentan. «A final, la juventud se va a las grandes ciudades por las oportunidades de estudios o trabajo».

El procedimiento para convertirse en candidata es enviar un correo a nuestrabellezaespana @gmail.com o teléfono (606744552) en la que simplemente debe reflejar sus datos (debe tener entre 17 y 26 años y ser de nacionalidad española) y quedar a la espera. El concurso ha eliminado progresivamente restricciones de estado civil o género. «Los certámenes de belleza se han actualizado y están a la orden del día. Limitar a una persona por el mero hecho de estar casada o tener un niño es injusto, hay que darle oportunidades a todo el mundo, igual que ocurre con los transgénero». Los organizadores permiten cualquier operación de cambio de sexo siempre que el candidato se presente con el mismo género que aparezca en su DNI. Lo mismo ocurre con los tatuajes, una costumbre más que asimilada. «Gracias a Dios, estamos al día», celebra.

Es la respuesta inclusiva a muchas peticiones particulares. «Hay mucha gente que llama y te dice 'es que tengo cinco tatuajes' o 'tengo un niño'. Hay que abrir las puertas a todo el mundo y no limitar a la gente». En el caso de Segovia, los organizadores valorarían las respuestas recibidas a través de una entrevista telefónica. El plazo para recibir solicitudes se prolongaría hasta finales de este mes. «Seguro que hay muchas niñas válidas para un certamen de belleza, y de ahí saltar al mundo de la moda, la imagen o la televisión». Isabela Torres, nieta de Miss Segovia 1964 (Fuencisla Fernández-Pacheco Garzón) representó el año pasado a Segovia con 19 años. Christian Martín, portero de la Gimnástica Segoviana, será el representante en Míster Internacional España, del 30 de junio al 6 de julio.

Faltan galas por realizar, pero todas las provincias tienen aseguradas su representante. Los organizadores tendrían que suplir a la concursante segoviana si fuera necesario, pero es un último recurso. «Con todo el dolor de nuestro corazón, tendríamos que buscar una chica de Castilla y León. Nosotros lo que queremos es alguien de Segovia». Del Olmo asegura que la demanda a nivel nacional sigue estable en los últimos años y que las movilizaciones del movimiento feminista no han diezmado su cantera. «No ha cambiado. Y nosotros llevamos también Míster Mundo, así que tenemos igualdad». De hecho, la oferta masculina predomina. «Chicos, lo que quieras. Les encanta participar».

El presidente pone en valor la dimensión laboral del concurso. «La chica que ganó el año pasado ha sido imagen de Maybelline New York y no ha parado de trabajar en fiestas, pasarelas y televisiones. Es una plataforma, por eso se compite». El sueldo de una Miss Mundo cuando gana el concurso internacional es de 12.000 euros mensuales durante un año. Los gastos de las participantes están cubiertos, simplemente deben aportar el traje regional. «Creemos que la cultura es lo más importante de este certamen».