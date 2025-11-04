El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El agua anega la Casa de la Moneda por la crecida del río Eresma. Antonio de Torre

Segovia es la tercera capital de la región más preparada para combatir las inundaciones

Tan solo León y Soria carecen de población residente que puede verse afectada por riadas debido a las lluvias o el deshielo

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

La ciudad de Segovia es una de las capitales de Castilla y León que menos daños humanos lamentaría en caso de producirse catástrofes por inundaciones. ... Su compleja orografía, caracterizada por la elevada altitud sobre el nivel del mar y los desniveles existentes, juega a favor a la hora de rebajar el riesgo de padecer este tipo de tragedias. Tan solo León y Soria mejoran las cifras de población afectada por los eventos extremos relacionados con intensas precipitaciones o deshielo al caer el recuento a cero.

