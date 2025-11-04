Segovia es la tercera capital de la región más preparada para combatir las inundaciones

La ciudad de Segovia es una de las capitales de Castilla y León que menos daños humanos lamentaría en caso de producirse catástrofes por inundaciones. ... Su compleja orografía, caracterizada por la elevada altitud sobre el nivel del mar y los desniveles existentes, juega a favor a la hora de rebajar el riesgo de padecer este tipo de tragedias. Tan solo León y Soria mejoran las cifras de población afectada por los eventos extremos relacionados con intensas precipitaciones o deshielo al caer el recuento a cero.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha actualizado sus mapas de riesgo y peligrosidad por inundaciones, por lo que es posible conocer el dato de vecinos que residen en áreas con alta probabilidad de sufrir estas catástrofes. En la ciudad segoviana, la cifra asciende a 19 personas, debido a que sus viviendas se sitúan en la Alameda del Parral, justo en las proximidades de la unión de los ríos Eresma y Ciguiñuela, donde son frecuentes los desbordamientos.

MÁS INFORMACIÓN Una tromba de agua provoca pequeñas inundaciones en Segovia

La situación de Segovia es muy diferente a la que presentan otras capitales. Por ejemplo, una crecida del río Duero obligaría a la evacuación de más de 31.000 personas en Valladolid para evitar daños personales. Si se tiene en cuenta el escenario más catastrófico, relativo a un evento extremo, más de 174.000 vallisoletanos se verían afectados al habitar en zonas con probabilidad de quedar anegadas bajo el agua.

En Palencia, el umbral máximo de personas que podrían sufrir las consecuencias de una inundación grave asciende a 25.800. Está seguida de Burgos, con 18.300 residentes; Zamora, con 9.347; y Ávila, con 855. Sin importar si se trata de un episodio excepcional o frecuente, León y Soria quedan apartadas de la estadística, ya que ninguno de sus empadronados tiene su domicilio en una área con riesgo de padecer las consecuencias de crecidas o avenidas extraordinarias.