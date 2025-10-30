Segovia suma un nuevo parking público de 70 plazas junto al campus María Zambrano

La ciudad de Segovia incorpora a su cartera de servicios un nuevo parking público junto al campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Las ... instalaciones, que cuentan con unas 70 plazas, de las cuales la mitad serán para uso exclusivo de abonados, permitirán aliviar en cierta medida el problema histórico de aparcamiento existente en esta zona del barrio de Santa Eulalia. El aparcamiento de titularidad privada es de pago, entrará en funcionamiento el próximo 1 de noviembre y estará abierto las 24 horas.

El parking se ubica en el número 3 de la plaza de la Universidad, dispone de cámaras de videovigilancia y personal de seguridad y está destinado al uso tanto de locales como de visitantes. Está situado a escasos metros del centro universitario y justo en frente del antiguo Regimiento. Además, se denomina 'Segovia Centro-Universidad' y ya figura entre los servicios turísticos que el Ayuntamiento de la ciudad da a conocer a los visitantes. Es un aparcamiento cubierto que ha sido reformado y adecuado recientemente, cuya explotación comercial corre a cargo del grupo Bolton y que requiere realizar una reserva previa vía aplicación móvil o por medio de la página web.

El precio que deberán sufragar los usuarios para aparcar su coche por un día en las plazas rotativas de estas instalaciones se eleva a 13,3 euros, aunque habrá un amplio espacio -aproximadamente la mitad del aforo- reservado a los abonados. Es un servicio que incorpora la capital y que se suma al listado de aparcamientos existentes, como el de Padre Claret, Acueducto, Oblatas-Catedral y el de la calle Colón, de titularidad privada; o los parking públicos de Ezequiel González y José Zorrilla.

Según explica la empresa gestora de la infraestructura, el objetivo es «ofrecer tranquilidad y flexibilidad a cualquier hora». Esto se debe a que la creación de nuevas plazas para vehículos permitirá desahogar en cierta medida un distrito segoviano que arrastra desde hace varios años problemas para encontrar huecos libres o garajes disponibles en los que dejar el coche. No hace mucho tiempo los vecinos residentes en esta zona eran partidarios de implantar una zona ORA violeta, mucho más económica que la verde o azul, en la avenida de la Constitución y otras calles aledañas.