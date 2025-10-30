El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo accede al aparcamiento público en la plaza de la Universidad. Antonio de Torre

Segovia suma un nuevo parking público de 70 plazas junto al campus María Zambrano

La mitad del aforo estará reservado para conductores abonados y permitirá aliviar las dificultades para el estacionamiento en la zona

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:40

La ciudad de Segovia incorpora a su cartera de servicios un nuevo parking público junto al campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Las ... instalaciones, que cuentan con unas 70 plazas, de las cuales la mitad serán para uso exclusivo de abonados, permitirán aliviar en cierta medida el problema histórico de aparcamiento existente en esta zona del barrio de Santa Eulalia. El aparcamiento de titularidad privada es de pago, entrará en funcionamiento el próximo 1 de noviembre y estará abierto las 24 horas.

