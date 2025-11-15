En Segovia quedan al menos 33 fosas con 106 víctimas del franquismo sin localizar ni exhumar

«Los testimonios recogidos cuentan que llegó una camioneta con falangistas. Oyeron disparos y el día siguiente vieron los cuerpos de Luis y Julio, y ... decidieron enterrarlos en una esquina de la finca más cercana. Aquello caló en el pueblo y quedó en la memoria de la gente. No ha sido fácil encontrar el lugar, porque las fincas se han desdibujado mucho desde 1936. Lamentablemente, solo hemos podido localizar uno de los dos cuerpos».

Son palabras de Marco González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que junto a otros compañeros se ha empleado a fondo estos días en la búsqueda de los cuerpos del maestro Luis García Hernández y el peón caminero Julio Maroto Ortega, asesinados en Vegas de Matute por pistoleros de Falange el 12 de agosto de 1936, apenas unos días después del comienzo de la Guerra Civil, en plena etapa del llamado 'terror caliente'.

La de Vegas de Matute es la quinta fosa abierta en lo que va de siglo en la provincia de Segovia, tras las de La Losa (2003), Melque de Cercos (2004), Riaza/Sepúlveda (2004) y El Espinar (2020). El proceso para la recuperación de los restos mortales de las víctimas de la represión franquista sigue siendo, pues, lento y costoso, porque aún quedan muchas fosas por abrir, y también por documentar, porque la relación que apoya esta noticia refleja solo las sepulturas hasta el momento conocidas. «La relación que Ignacio Fernández de Mata y Juan Montero Gutiérrez, de la Universidad de Burgos, realizaron en 2021 es, en teoría, la base del mapa de fosas de Castilla y León con que cuenta el Ministerio de Memoria Democrática, pero en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica siempre decimos que en cada municipio, por pequeño que sea, hay una fosa o la hubo», afirma Marco González. En este sentido, el trabajo de campo es fundamental, y en la provincia, las investigaciones realizadas por Santiago Vega Sombría, profesor de Historia jubilado y presidente del Foro por la Memoria de Segovia, han sido determinantes para localizar muchas fosas donde yacen las víctimas de la represión franquista en una provincia que en apenas unas horas quedó bajo la dominación de los sublevados. «Hay pisar el pasto, y Vega Sombría lo ha pisado. Muchas de las fosas de la relación oficial aparecen ahí porque alguien se ha preocupado de buscarlas o alguna asociación memorialista de índole provincial aportó los datos necesarios para dar con ellas», añade el vicepresidente de la ARMH.

De las 50 fosas comunes relacionadas por los profesores de la Universidad de Burgos quedan por localizar y exhumar 33. Están ubicadas en Anaya (cementerio y Puente Oñez), Cabezuela (cementerio y pinar), Castillejo de Mesleón (La Rebollá), Chañe, Escobar de Polendos (cementerio), Espirdo, Hontoria, La Granja de San Ildefonso, La Lastrilla (cementerio), Las Rades (prado de Navorquiles), Los Huertos, Maderuelo (Caserío de Maluque), Martín Muñoz de la Dehesa, Mozoncillo (cementerio), Mudrián (pinar del Temeroso), Navafría, Navas de San Antonio (cementerio, Lancha del Tejo y Prado Nuevo), Pascuales, Perogordo (cementerio), Rapariegos, Revenga (Cotos Blancos), Segovia (cementerio), Sotosalbos (Mata de Pirón), Torrecaballeros (cementerio), Valsaín, Veganzones (cementerio), Villacastín, Villarejo (Dehesa Boyal/Las Posturas) y Villovela de Pirón (cementerio). Se estima que en ellas reposan los restos mortales de al menos 106 personas víctimas de ese terror caliente que escuadras de falangistas desplegaron por toda la provincia de Segovia durante el verano de 1936. Evidentemente, el número puede ser mayor porque se desconoce la cantidad enterrados en la fosa común del cementerio del Santo Ángel de la Guarda, en la capital.

Desde comienzos de siglo, al hilo de la reivindicación de las asociaciones memorialistas, Segovia ha localizado y exhumado cuatro fosas comunes (cinco si contamos la de Vegas de Matute) y recuperado los restos de casi una treintena de cadáveres. La primera tuvo lugar en el llamado paraje Cepones/La Suerte Larga (La Losa), en junio de 2003, impulsada por el Foro por la Memoria de Segovia, que desenterró los huesos de Pedro Aparicio Bravo, Pedro Sebastián Vela, Abel de Pablos Andrés, Julián Martín Pascual y Miguel Durán Prieto, cinco vecinos de Otero de Herreros ejecutados sin juicio previo el 3 de agosto de 1936.

En octubre de 2004, de nuevo el Foro por la Memoria de Segovia exhumó los restos de otras cinco víctimas en una fosa existente en la cuenta de la carretera SG-911, en la zona conocida como Cuesta de los Valles, en término municipal de Riaza, a escasos quince kilómetros de Sepúlveda. Elías Sanz Velasco (alcalde de Sepúlveda), Ángel Prieto Alonso (maestro), Luciano Esteban Mansilla, Pedro Antón Morata y Antonio Albarrán Moreno eran las cabezas visibles del Frente Popular en Sepúlveda. Detenidos y trasladados en una camioneta, fueron fusilados el 21 de agosto de 1936 antes de llegar a Riaza. Tras la exhumación, los familiares pudieron darles tierra dignamente en el cementerio de Sepúlveda.

Tuvieron que pasar dieciséis años hasta la siguiente exhumación, promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en septiembre de 2020 en el cementerio de El Espinar. En ella se recuperaron los restos de 17 milicianos que procedían de Madrid. Junto a los huesos de uno emergió un anillo de boda con una fecha grabada: 1 de junio de 1931. Coincidía con la fecha del matrimonio de Eugenio Insua e Irene Serrano, según el certificado que aún conservaban sus descendientes. Insua, de veintinueve años, era un sindicalista madrileño que tras el golpe se sumó a las milicias para defender la República y cayó en la sierra el 25 de julio de 1936. Su hija Rosa María, de ochenta y cuatro años, pudo recuperar los restos de su padre y el anillo. «Ha sido como una señal», dijo Irene Herrera, nieta de Eugenio.

No debe olvidarse que, en julio de 2004, meses antes del hallazgo de los huesos de los vecinos de Sepúlveda, la ARMH de Valladolid llevó a cabo labores de exhumación en el antiguo cementerio de Melque de Cercos, en busca de los restos de cuatro hombres asesinados en septiembre de 1936, en el marco de la represión ejercida por los sublevados. Sin embargo, después de realizar la excavación, se constató que la fosa ya había sido levantada para convertirla en osario general del recinto.

El mapa realizado por la Universidad de Burgos, en cumplimiento del convenio firmado con la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, habla de víctimas «de la Guerra Civil y el franquismo» e incluye los huesos exhumados y trasladados a la cripta del Valle de los Caídos (hoy Cuelgamuros) en los años cincuenta, sesenta y setenta. Proceden de las fosas comunes de Montuenga, Donhierro, El Espinar, Ituero y Lama, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Navas de Oro, Rapariegos, Riaza, Ribota, San Cristóbal de la Vega y Segovia, generalmente ubicadas en los cementerios de estas localidades. En ellas descansaban 114 personas, 70 de ellas pertenecientes al bando sublevado y fallecidas en los frentes de guerra porque en Segovia, argumenta Vega Sombría, no hubo represaliados a manos de los republicanos. Dado su carácter de víctimas militares, los enterramientos en cementerios quedaban convenientemente registrados en los libros de defunción. Los restos de esas 114 personas siguen aún en Cuelgamuros.

Los autores del trabajo aseguran en sus conclusiones que el excesivo tiempo transcurrido «obliga» a asumir que un buen número de fosas nunca llegará a ser conocido. En su libro 'De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia' (2005), el profesor Vega Sombría documentó 215 asesinados sin juicio previo y 155 a raíz de la sentencia de un consejo de guerra en territorio segoviano.