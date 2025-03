Segovia tendrá presupuestos: PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo

10:41

Reconoce que habrá críticas del resto de la oposición. «Desde el primer momento he estado sola y lo voy a seguir estando», indica. «Siempre hemos actuado con seriedad y responsabilidad, lejos de los populismos y de los titulares facilones. Centrados en lo que importa, que es la ciudad de Segovia. Si podemos ser parte del cambio, lo seremos. No es un cheque en blanco. No son unos presupuestos que salen adelante sin ninguna condición», añade.