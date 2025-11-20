El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardia Civil de Tráfico, en el alto de Navacerrada durante el pasado invierno. Antonio Tanarro

Segovia pide a Madrid que permita el paso por Navacerrada cuando se llene el puerto

La subdelegada del Gobierno reclama cambiar el protocolo de los últimos inviernos

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:29

Comenta

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, ha pedido que los cortes de tráfico que se registran en el puerto de Navacerrada en los ... meses de invierno, cuando se llenan los aparcamientos, no impidan el paso de los conductores que necesitan cruzar de una vertiente a otra de la sierra y no acuden a la zona con fines recreativos. Este problema, que se produce sobre todo los fines de semana ante la afluencia masiva a la sierra de personas procedentes de la Comunidad de Madrid, impide a cientos de segovianos regresar a su domicilio por el trayecto más corto. Además, es causa también de numerosas cancelaciones en bares y restaurantes de la provincia ya que los clientes no pueden llegar desde la comunidad vecina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor
  3. 3

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  4. 4 Dos bodegas de Valladolid entre las 50 mejores del mundo
  5. 5 Estas son las carreteras de Castilla y León bajo amenaza de nieve este jueves y el viernes
  6. 6 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid
  7. 7

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  8. 8

    Tumban la demanda del dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija
  9. 9

    Fundido a negro del Pucela y de la retransmisión del Trofeo Ciudad de Valladolid
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Segovia pide a Madrid que permita el paso por Navacerrada cuando se llene el puerto

Segovia pide a Madrid que permita el paso por Navacerrada cuando se llene el puerto