Segovia pide a Madrid que permita el paso por Navacerrada cuando se llene el puerto

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, ha pedido que los cortes de tráfico que se registran en el puerto de Navacerrada en los ... meses de invierno, cuando se llenan los aparcamientos, no impidan el paso de los conductores que necesitan cruzar de una vertiente a otra de la sierra y no acuden a la zona con fines recreativos. Este problema, que se produce sobre todo los fines de semana ante la afluencia masiva a la sierra de personas procedentes de la Comunidad de Madrid, impide a cientos de segovianos regresar a su domicilio por el trayecto más corto. Además, es causa también de numerosas cancelaciones en bares y restaurantes de la provincia ya que los clientes no pueden llegar desde la comunidad vecina.

Rueda se refirió a esta cuestión, que definió como «un tema recurrente», y reconoció que la saturación de vehículos se produce principalmente por la llegada de visitantes procedentes de Madrid que acuden a pasar el día a la nieve. Según explicó, cuando los aparcamientos de Navacerrada y Cotos se completan, se aplican restricciones que terminan afectando también a los usuarios que utilizan el puerto como vía de comunicación habitual entre Segovia y la Comunidad de Madrid.

En este sentido, la subdelegada insistió en que «no es lo mismo querer estacionar que pasar por Navacerrada» y planteó la necesidad de diferenciar a los vehículos que buscan aparcamiento en la zona recreativa de aquellos cuyos ocupantes simplemente se desplazan de un lado a otro. A su juicio, si esa distinción se trasladara de forma clara a los protocolos de regulación del tráfico, podrían evitarse parte de los problemas que se repiten cada temporada invernal.

Rueda explicó que las decisiones sobre cortes en los accesos al puerto corresponden a la Delegación del Gobierno en Madrid, que es la administración competente en esta materia ya que los cortes se realizan a pie de puerto en la vertiente madrileña de la sierra. No obstante, afirmó que desde Segovia ya se ha trasladado formalmente la preocupación por el impacto que estas medidas tienen en la movilidad diaria de los residentes de municipios como La Granja o de quienes se desplazan para trabajar, visitar Segovia o acudir a establecimientos situados al otro lado del puerto.

La subdelegada indicó que esta cuestión se abordó recientemente en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Castilla y León con la persona responsable de Tráfico, a quien pidió que trasladara la propuesta a Madrid. La petición concreta, explicó, es que, incluso en los momentos de mayor afluencia de visitantes y con los aparcamientos llenos, se mantengan las condiciones necesarias para permitir la circulación de quienes necesitan atravesar el puerto.

Preguntada por si se espera un cambio en el protocolo aplicado en los últimos inviernos, Rueda señaló que, por el momento, desde Segovia se ha formulado la demanda de manera formal y confió en que pueda obtenerse una respuesta favorable. Según añadió, la preocupación le ha sido trasladada por vecinos que utilizan con frecuencia el puerto, ya sea por motivos laborales o para desplazarse entre localidades de ambas vertientes de la sierra.

La subdelegada consideró «lógica» esta reivindicación y expresó su deseo de que se tenga en cuenta para reducir las molestias que se producen cada invierno, cuando los cortes de tráfico coinciden con los días de mayor afluencia de visitantes y complican los desplazamientos ordinarios entre Segovia y Madrid.