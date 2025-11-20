Segovia pide a Madrid que permita el paso por Navacerrada cuando se llene el puerto
La subdelegada del Gobierno reclama cambiar el protocolo de los últimos inviernos
Segovia
Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:29
La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, ha pedido que los cortes de tráfico que se registran en el puerto de Navacerrada en los ... meses de invierno, cuando se llenan los aparcamientos, no impidan el paso de los conductores que necesitan cruzar de una vertiente a otra de la sierra y no acuden a la zona con fines recreativos. Este problema, que se produce sobre todo los fines de semana ante la afluencia masiva a la sierra de personas procedentes de la Comunidad de Madrid, impide a cientos de segovianos regresar a su domicilio por el trayecto más corto. Además, es causa también de numerosas cancelaciones en bares y restaurantes de la provincia ya que los clientes no pueden llegar desde la comunidad vecina.
Rueda se refirió a esta cuestión, que definió como «un tema recurrente», y reconoció que la saturación de vehículos se produce principalmente por la llegada de visitantes procedentes de Madrid que acuden a pasar el día a la nieve. Según explicó, cuando los aparcamientos de Navacerrada y Cotos se completan, se aplican restricciones que terminan afectando también a los usuarios que utilizan el puerto como vía de comunicación habitual entre Segovia y la Comunidad de Madrid.
En este sentido, la subdelegada insistió en que «no es lo mismo querer estacionar que pasar por Navacerrada» y planteó la necesidad de diferenciar a los vehículos que buscan aparcamiento en la zona recreativa de aquellos cuyos ocupantes simplemente se desplazan de un lado a otro. A su juicio, si esa distinción se trasladara de forma clara a los protocolos de regulación del tráfico, podrían evitarse parte de los problemas que se repiten cada temporada invernal.
Rueda explicó que las decisiones sobre cortes en los accesos al puerto corresponden a la Delegación del Gobierno en Madrid, que es la administración competente en esta materia ya que los cortes se realizan a pie de puerto en la vertiente madrileña de la sierra. No obstante, afirmó que desde Segovia ya se ha trasladado formalmente la preocupación por el impacto que estas medidas tienen en la movilidad diaria de los residentes de municipios como La Granja o de quienes se desplazan para trabajar, visitar Segovia o acudir a establecimientos situados al otro lado del puerto.
La subdelegada indicó que esta cuestión se abordó recientemente en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Castilla y León con la persona responsable de Tráfico, a quien pidió que trasladara la propuesta a Madrid. La petición concreta, explicó, es que, incluso en los momentos de mayor afluencia de visitantes y con los aparcamientos llenos, se mantengan las condiciones necesarias para permitir la circulación de quienes necesitan atravesar el puerto.
Noticias relacionadas
Preguntada por si se espera un cambio en el protocolo aplicado en los últimos inviernos, Rueda señaló que, por el momento, desde Segovia se ha formulado la demanda de manera formal y confió en que pueda obtenerse una respuesta favorable. Según añadió, la preocupación le ha sido trasladada por vecinos que utilizan con frecuencia el puerto, ya sea por motivos laborales o para desplazarse entre localidades de ambas vertientes de la sierra.
La subdelegada consideró «lógica» esta reivindicación y expresó su deseo de que se tenga en cuenta para reducir las molestias que se producen cada invierno, cuando los cortes de tráfico coinciden con los días de mayor afluencia de visitantes y complican los desplazamientos ordinarios entre Segovia y Madrid.
Más de 800 personas forman el dispositivo
El Gobierno central ha activado en la provincia de Segovia el dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad en las carreteras del Estado ante la llegada del frío, la nieve y el hielo. La subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, explicó que el operativo depende del Ministerio de Transportes y Movilidad e incluye este invierno 99 máquinas quitanieves, 96 de empuje y otras tres dinámicas que se emplean para fresar la nieve acumulada en la calzada.
El dispositivo se completa con naves, silos de fundentes y la previsión de producir más de un millón de litros de salmuera, que se extenderán de forma preventiva en puntos sensibles, como glorietas y accesos, para evitar la formación de placas de hielo. Rueda recordó que las actuaciones se activarán no solo por nevadas, sino también por episodios adversos de lluvia intensa o viento. En total, más de 800 personas trabajan en el dispositivo en Segovia.
La subdelegada apeló además a la responsabilidad de los conductores, a quienes recomendó llevar el vehículo en buen estado, con neumáticos adecuados y suficiente combustible, y consultar siempre el estado de las carreteras y los niveles de alerta antes de viajar, a través del 011, de la información de la DGT y de los paneles de mensaje variable situados en la red viaria.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión