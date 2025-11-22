El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre limpia con agua la micción de su perro junto a una farola. J. C. Tuero

Segovia obligará a los dueños de perros a llevar agua y jabón para limpiar los orines

El Ayuntamiento trabaja en una nueva ordenanza que pretende reducir la suciedad de las calles de la ciudad

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:53

El Ayuntamiento de Segovia trabaja ya en una nueva ordenanza de convivencia y tenencia de animales que incluirá, por primera vez, la obligación de ... que los propietarios de perros lleven consigo una botella con agua y jabón para limpiar los orines de sus mascotas en la vía pública. La medida, adelantada este viernes por el concejal Gabriel Cobos durante una sesión del Consejo de la Infancia y la Adolescencia, busca reducir las manchas, olores y daños provocados por las micciones en aceras, esquinas, mobiliario urbano y fachadas, un problema que el Consistorio identifica como creciente en distintos barrios de la ciudad.

