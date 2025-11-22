Segovia obligará a los dueños de perros a llevar agua y jabón para limpiar los orines

El Ayuntamiento de Segovia trabaja ya en una nueva ordenanza de convivencia y tenencia de animales que incluirá, por primera vez, la obligación de ... que los propietarios de perros lleven consigo una botella con agua y jabón para limpiar los orines de sus mascotas en la vía pública. La medida, adelantada este viernes por el concejal Gabriel Cobos durante una sesión del Consejo de la Infancia y la Adolescencia, busca reducir las manchas, olores y daños provocados por las micciones en aceras, esquinas, mobiliario urbano y fachadas, un problema que el Consistorio identifica como creciente en distintos barrios de la ciudad.

La futura ordenanza supondrá un cambio importante en la estrategia municipal para combatir la suciedad derivada de los animales de compañía. Durante años, el Ayuntamiento estudió la creación de un censo de ADN canino para identificar a los propietarios que no recogían los excrementos de sus perros. A pesar de que el proyecto llegó a incluir contactos con veterinarios, análisis económicos y consultas formales a la Junta de Castilla y León, las dudas jurídicas impidieron su implantación por parte de los anteriores gobiernos municipales. Los técnicos advirtieron entonces de que la normativa autonómica no ofrecía respaldo suficiente para imponer sanciones basadas en pruebas genéticas y el Consistorio prefirió evitar un escenario de recursos y conflictos legales.

Mientras el ADN canino queda aparcado, la obligación de utilizar agua jabonosa aparece como una solución más inmediata y jurídicamente segura. Ciudades como Valladolid ya han dado el paso. Allí, desde enero de este año, los dueños de perros deben limpiar con una mezcla jabonosa las zonas donde su mascota orine, especialmente si afecta a fachadas, farolas o mobiliario urbano. Aunque de momento la Policía Local vallisoletana solo apercibe a los infractores, la norma contempla multas de entre 150 y 700 euros y ha servido para reforzar la concienciación sobre el impacto que estas micciones tienen en el entorno urbano.

La medida fue anunciada como respuesta a las quejas durante el Consejo de la Infancia, donde varios escolares señalaron la presencia de excrementos y manchas de orina como uno de los principales problemas que encuentran en parques y calles. Entre sus propuestas, plantearon sanciones para los dueños que incumplan la actual normativa y realizar campañas de sensibilización dirigidas a los dueños de los animales.

En la actual ordenanza municipal ya se considera una infracción leve la no recogida inmediata de los excrementos evacuados por un animal de compañía en la vía pública. Hace meses, el grupo municipal de Vox presentó una moción en este sentido que fue aprobada por el pleno.