Guillermo San Juan, durante el pleno de este jueves. Óscar Costa

Segovia en Marcha pide blindar la gestión pública del agua

Guillermo San Juan defiende un «ambicioso» plan de inversiones públicas para modernizar la red

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:53

El grupo municipal de Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde) ha pedido al Ayuntamiento de Segovia un compromiso institucional «claro y por escrito» para blindar la gestión pública del ciclo integral del agua, después de que el gobierno de José Mazarías haya hecho público el estudio encargado a la consultora Pw Advisory & Capital Services. La formación reclama un acuerdo amplio que garantice que el servicio seguirá siendo cien por cien público y de gestión directa y que descarte subidas de tasas ligadas a un eventual cambio de modelo.

El concejal Guillermo San Juan propone que el Consistorio asuma, mediante un documento formal, que cualquier decisión futura sobre el agua responda exclusivamente al interés general. El compromiso incluiría, según plantea, el desarrollo de un plan «ambicioso» de inversiones públicas para modernizar la red de abastecimiento, mejorar su eficiencia y avanzar en el desdoblamiento de la red para que el riego se nutra de aguas pluviales o regeneradas, siempre bajo un modelo de gestión municipal renovado y plenamente público.

Segovia en Marcha recuerda que ya en septiembre de 2024 mostró sus reservas sobre la adjudicación del estudio mediante contrato menor y sobre el perfil de la consultora, a la que vincula con procesos de privatización en otros municipios. El grupo sostiene que la experiencia de esas localidades demuestra que la gestión indirecta «acaba siendo más cara» y puede generar déficits de mantenimiento.

«El agua es un bien de primera necesidad y un recurso estratégico; debe permanecer bajo control público directo», subraya San Juan, que reclama un «consenso mínimo» para asegurar una gestión pública, transparente y orientada al bienestar social y al desarrollo de la ciudad.

