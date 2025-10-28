Segovia en Marcha cree que la ordenanza de terrazas solo favorece «a unos pocos» La coalición cuestiona el bloqueo de la alegación que corregía el «exceso de 30 metros lineales de terraza para un solo establecimiento»

Segovia en Marcha (Podemos–Alianza Verde) ha denunciado que el Partido Popular, con el apoyo de Vox, haya tumbado en la pasada comisión informativa diez de las once alegaciones que su grupo municipal presentó el pasado mes de julio a la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública, que se someterá a aprobación en el pleno ordinario del próximo viernes 31 de octubre.

La formación critica que el gobierno del PP se haya limitado a dar respuestas prefabricadas para evitar entrar al fondo de las cuestiones, especialmente en lo referente a la longitud máxima permitida de las terrazas, a garantizar la accesibilidad y la seguridad real en cada caso concreto y a la posibilidad de poder utilizar plazas de aparcamiento en zona ORA para la instalación de terrazas, evitando así afectar la acera y la accesibilidad de la ciudadanía.

«No han respondido a la cuestión central que plantea esta ordenanza: por qué se va a permitir que haya hosteleros que ocupen hasta 30 metros de calle en una sola terraza. ¿Cuántas terrazas de este tipo tenemos en Segovia? ¿Qué interés general se está protegiendo aquí? Es evidente que se están tomando decisiones políticas que benefician a unas pocas empresas con nombres y apellidos y no a la mayoría de la hostelería ni, desde luego, a la ciudadanía a la que se hurta el derecho a disfrutar del espacio público», señala el portavoz del grupo, Guillermo San Juan.

Blanca de Silos

En relación con la obra de Blanca de Silos, Segovia en Marcha considera que ya no cabe duda de que el «experimento» impulsado por el alcalde, José Mazarías, ha fracasado. «Después de un tiempo más que prudencial para evaluar sus resultados, todo apunta a que el impacto sobre el comercio local ha sido negativo, con varios negocios cerrados, una notable pérdida de actividad económica y la falta de la prometida dinamización de la zona», señala San Juan. Tampoco en materia de movilidad se han cumplido las expectativas.

En este sentido, la reordenación de la calle ha generado más inconvenientes que beneficios, «ocasionando desvíos de tráfico innecesarios, complicaciones para la carga y descarga, y una desconexión evidente con los ejes comerciales del entorno», apunta el portavoz.

Temas

Segovia