Segovia lleva quince años con el mismo contrato de la ORA Una mujer junto a una máquina de la ORA. El portavoz municipal del PP, Pablo Pérez , acusa a la alcaldesa de incumplir el compromiso adquirido en septiembre de tener listo el nuevo en dieciocho meses MARÍA SOPENA Segovia Jueves, 8 agosto 2019, 12:26

El servicio de estacionamiento regulado de vehículos (ORA) se enmarca «en las grandes ineficiencias del equipo de gobierno del Ayuntamiento, como son los contratos administrativos o la gestión de los servicios públicos», aseguró ayer el portavoz municipal del Partido Popular, Pablo Pérez Coronado. Se trata, explicó, de un contrato «obsoleto, que data de 1994 y que tras sucesivas prórrogas ha llegado a un coste anual de casi 1,6 millones de euros». Un coste que, a su juicio, «está bastante alejado de la realidad porque se calcula en base a una fórmula matemática y no tiene en cuenta otros aspectos como pueden ser las actuales necesidades de la ciudad o del propio servicio, entre otras cosas». Esta valoración, aseguró Pérez Coronado, está avalada por los técnicos, «de manera constante, en sus propios informes, en los que señalan que 'resulta aconsejable se proceda con la mayor brevedad posible, a realizar un estudio de viabilidad de este contrato, ajustado a las actuales dimensiones, necesidades y características del servicio, y que permita a este Ayuntamiento el cumplimiento de los objetivos públicos de forma más eficiente'».

En septiembre del 2018, en la Junta de Gobierno Local hubo un compromiso por parte del gobierno municipal para que en el año y medio posterior se realizara un nuevo contrato, pero los propios informes técnicos, recalcó el portavoz popular, indican que «difícilmente se podrá cumplir dicho plazo máximo de 18 meses, si no se inicia y prepara en su debido momento, y con la antelación debida, los documentos necesarios para licitar este servicio». El líder de la oposición se queja de que «este tipo de contratos tienen un problema, ya que solo hay un técnico municipal de inspección de servicios y, por lo tanto, solo hay una persona que controla todos los contratos del ayuntamiento». Los populares solicitan un refuerzo en la inspección para que haya mejor control de todos los contratos públicos.

Transporte urbano

El PP pide al gobierno municipal que «actúe con diligencia y renueve cuanto antes el contrato de la ORA, tal y como aconsejan los técnicos, para que se ajuste a la realidad y se gane en eficiencia», pero «que lo haga bien», insistió Pablo Pérez, «para que no suceda como con el transporte público en donde hay un evidente problema con las frecuencias en algunas de las líneas, que se hará todavía más evidente cuando comience el curso». Puso como ejemplo la línea 4, «que no pueden cumplir horarios y los conductores de los autobuses han decidido no ir haciendo rally por Segovia porque por mucho que aprieten es imposible, y la línea 5 hace un tour turístico por Segovia antes de llegar al barrio».

Respecto a la campaña para fomentar el uso del 'parking' de José Zorrilla, el PP defiende una reducción de las tarifas.