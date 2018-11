Segovia se interesa por soluciones tecnológicas para mejorar la accesibilidad Juan Carlos Ramiro, durante la conferencia. El director del Centac destaca los beneficios que supone apostar por los espacios integrados inteligentes QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 14 noviembre 2018, 12:39

Un Espacio Integrado Inteligente (EII) es un lugar donde cualquier persona, con independencia de sus capacidades, tiene la mayor autonomía posible. Son espacios (ciudades, plazas, aeropuertos, centros comerciales...) donde el ciudadano es el centro y puede desplazarse de un lugar a otro, interactuar con el entorno y utilizar los servicios que hay en él. Todo ello a través un análisis de las necesidades de accesibilidad del espacio y de la aplicación de las correspondientes soluciones tecnológicas. Promovido por el Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, el concepto de Espacio Integrado Inteligente fue presentado ayer en Segovia por el director general del Centac, Juan Carlos Ramiro, quien explicó algunos de los servicios que se pueden realizar y los beneficios que generan.

«Significa poder interactuar con el entorno, entrar a los centros administrativos, a las tiendas, generar movimiento, negocio y mayor eficiencia en todos los sentidos», indicó Ramiro durante su conferencia en la Casa del Sello. «No es algo difícil, es cuestión de voluntad. Se trata de cubrir los espacios de tecnología barata y ya probada», añadió el director general del Centac sobre un proyecto que ya se ha puesto en marcha en localidades como Alcalá de Henares o Santillana del Mar.

Sistemas de guiado

Entre los principales servicios de un Espacio Integrado Inteligente que se podrían instalar en Segovia, Ramiro destacó los sistemas de guiado inteligentes, tanto de interiores (aplicación en espacios reducidos para personas con discapacidad visual que permite orientarse en distancias muy cortas y acceder a información relevante de cada punto de orientación) como de exteriores (sistema para personas con discapacidad visual que genera un campo de visión artificial mediante información sonora para que el usuario sepa cuál es su posición con respecto a cualquier punto detectado). «Son pilares completamente esenciales», indicó, aunque también resaltó servicios como el sistema de aparcamiento inteligente que permite que las personas con movilidad reducida puedan no solo conocer la ubicación de las plazas de aparcamiento reservadas para ellas, sino también saber si están libres u ocupadas en todo momento, facilitando sus desplazamiento.

Ramiro reconoció que «las administraciones son cada vez más proclives a realizar acciones de este tipo» debido al alto grado de eficiencia de los sistemas y a que ofrecen un mayor y mejor servicio público al ciudadano. No obstante, subraya que también pueden beneficiarse de estos sistemas las entidades privadas, ya que además de no tener costes elevados suponen ahorro y beneficio. «Los costes son perfectamente asumibles y no comparables con los alguna obra física», indicó. Asimismo, incidió en la necesidad de que este tipo de actuaciones no se tomen únicamente «por temas de conciencia», sino por los beneficios que aporta.

Entre los asistentes a la conferencia estuvo el diputado de Promoción Económica, Jaime Pérez, quien calificó el proyecto del Centac como «muy interesante» tanto desde el punto de vista social, «porque se permite que el uso y disfrute de todos los espacios de nuestros pueblos para todas las personas independientemente de sus capacidades», como desde el punto de vista económico, con aumentos de las visitas a monumentos o de la actividad de aquellas empresas encargadas de fabricar la tecnología necesaria para poner en marcha los servicios. «La accesibilidad ya está garantizada en la mayor parte de los lugares, pero en este apartado aún hay mucho camino que recorrer. La Diputación entiende esta necesidad y está dispuesta a caminar en este sentido», señaló Pérez.

La institución provincial promueve dos proyectos, por un importe global de 55.000 euros, para las anualidades de 2018, 2019 y 2020, dentro del desarrollo de la provincia como territorio inteligente. Las dos líneas de trabajo están dirigidas a la mejora de los servicios públicos de los consistorios. El área de Promoción Económica promueve el control remoto de los cuadros del alumbrado público exterior, mientras que el Consorcio Provincial de Medio Ambiente fomenta el control automatizado y remoto en la recogida de los contenedores de recogida de envases y residuos urbanos.