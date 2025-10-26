Segovia distingue a los nuevos Majos y Majas de la ciudad El Ayuntamiento aprovecha la festividad de San Frutos para reconocer a los empadronados en el último año y rendir homenaje a los centenarios

Foto de familia de los nuevos Majos y Majas y del centenario homenajeado con el alcalde de Segovia y los concejales de Cultura y Festejos.

San Frutos, patrón de Segovia, ha bendecido a los nuevos vecinos que han decidido inscribirse en el padrón a lo largo del último año. Este gesto dado para integrarse y formar parte de la comunidad de la ciudad del Acueducto cuenta con el reconocimiento del Ayuntamiento, que aprovecha las celebraciones propias de la festividad en honor al santo eremita para entregar las distinciones a una representación de algunos de esos segovianos de nuevo cuño. Este domingo, la sala Blanca de la Casa Consistorial ha sido el escenario elegido para nombrar y premiar a los Majos y Majas, así como para rendir homenaje a los centenarios del municipio.

En un acto simpático, cercano y entrañable, el alcalde de la capital, José Mazarías, ha sido el encargado de otorgar estos reconocimientos. El primero en recoger su galardón ha sido Rafael Escobar Arejula, segoviano que acaba de soplar cien velas por su cumpleaños, el pasado viernes 24. El regidor ha elogiado al vecino centenario por ser «testigo vivo de la historia de Segovia y un ejemplo de valentía superación, y experiencia». En el capítulo de los anécdotas, el anciano compartió un recuerdo con los presentes al asegurar acordarse del que fuera alcalde Ramón Escobar, quien empuñó el bastón de mando al frente del Ayuntamiento entre 1991 y 1999.

Ampliar El centenario Rafael Escobar con un ramo de flores y la escarapela, junto al alcalde José Mazarías. El Norte

En esta edición, dieciséis nuevos segovianos empadronados en el último año se han acercado a la Casa Consistorial para recoger sus respectivas escarapelas y los merecidos diplomas que les acreditan como Majos y Majas, expresión muy usada en el día a día de los segovianos. Entre los distinguidos con este nombramiento, había personas de diferentes edades, varias familias y procedentes de distintos lugares como Ecuador, Japón, Madrid, Murcia, Bilbao o León.

José Mazarías, quien ha estado acompañado por el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, y del edil de Festejos Patronales, Gabriel Cobos, ha agradecido a todos su participación en esta iniciativa y ha destacado la importancia de este gesto. «Es muy importante para Segovia cada persona que se empadrona y un orgullo comprobar cómo la gente decide quedarse a vivir en nuestra ciudad», se ha congratulado el alcalde.