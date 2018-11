Segovia conserva su estrella en la Guía Michelin con el joven chef Pedro González Pedro González, chef del restaurante Villena. / Gabriel Villamil El restaurante Villena sigue en el selecto club, al que pertenecen once restaurantes de Castilla y León NIEVES CABALLERO Valladolid Miércoles, 21 noviembre 2018, 23:09

El secreto mejor guardado fue desvelado anoche en Lisboa, donde se dio cita todo el firmamento de cocineros con estrella o estrellas Michelin de España y Portugal. Restaurante Villena, de Segovia capital, con su chef Pedro González al frente, mantiene la estrella que obtuvo su antecesor, Rubén Arnanz. En el conjunto de Castilla y león son once las estrellas que componen el universo Michelin.

El chef Pedro González, pese a su juventud, ya ha vivido tres experiencias con la estrella revoloteando en su cocina. El abulense, aunque nacido en Valladolid, llegó el pasado marzo al restaurante Villena de Segovia. El establecimiento ostenta una estrella, pero a Pedro no le temblaba el pulso ante la proximidad de la gala de la guía gastronómica. «Lo que tenga que ser será. Lo único que puedo hacer es trabajar», defendía el cocinero, quien enseguida añadía: «De todas formas, no es un premio que solo dependa de una persona. Depende de un equipo. Se dice que es de los cocineros, pero no es así, se le da a los establecimientos». El restaurante Villena recibía en 2015 una estrella en su nueva etapa con el cocinero Rubén Arnanz al frente de los fogones. Está ubicado en la Capilla del antiguo Convento de Capuchinos, en la cara norte del recinto amurallado de la ciudad de Segovia.

La edición 2019 de la 'Guía Michelin España & Portugal' se engalana con un nuevo establecimiento en el selecto club de los tres estrellas, cuatro restaurantes galardonados con dos estrellas y 25 novedades en la categoría de una estrella. Al mismo tiempo, mantienen sus estrellas Michelin en Castilla y León los restaurante Víctor Gutiérrez, en Salamanca; Cocinandos, en León; El Ermitaño, en Benavente, Zamora; y los sorianos La Lobita, de Navaleno, y Baluarte, en la capital. Por lo tanto, Castilla y León lucirá once estrellas en la Guía.

El panorama gastronómico de Castilla y León crece con una estrella y vuelve a tener once. Valladolid, tal como se esperaba, conserva sus tres estrellas para los cocineros Miguel Ángel de la Cruz de La Botica de Matapozuelos (Matapozuelos), Marc Segarra de Refectorio Abadía Retuerta Le Domaine (Sardón de Duero) y Víctor Martín, de Trigo, el único en la capital vallisoletana, que revalida este reconocimiento en la guía roja de comer un año después de conseguirlo. La Guía Michelin mantiene la estrella al chef Marc Segarra del restaurante Refectorio Abadía Retuerta LeDomaine, complejo hostelero de lujo, con bodega inluida, en Sardón de Duero, estrella que llegó en 2014.

El restaurante Pablo, situado junto a la muralla de la capital leonesa, muy cerca de su singular catedral gotica, recibe su primera estrella con el chef Juan José Losada; la Academia Leonesa de Gastronomía ha designado al mismo local como Mejor Restaurante 2018. De esta manera, León cuenta por primera vez con dos estrellas, ya que la de Pablo se suma a la que conserva Yolanda León y Juanjo Pérez para su restaurante Cocinandos, con nueva ubicación en la Casa del Peregrino. El cocinero santanderino Miguel Cobo también ha logrado sujetar con fuerza la estrella que logró en 2016 para su restaurante Cobo Vintage; al igual que Óscar García Marina, que lograba el deseado astro para su restaurante Baluarte, de la calle Caballeros de Soria, el mismo año. De esa manera, la provincia de Soria mantiene sus dos estrellas.