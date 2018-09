Segovia completará el circuito de vías aptas para los ciclistas Señalización de la zona 30 en la Avenida de la Constitución / Antonio De Torre El objetivo es pintar zonas 30 en parte de Ezequiel González y alguna calle en Nueva Segovia ÁLVARO GÓMEZ Segovia Viernes, 28 septiembre 2018, 08:25

Segovia tiene una cantidad abundante de aficionados al ciclismo y prueba de ello es la presencia en las carreteras de la provincia cada día y, en especial los fines de semana, de cientos de personas que realizan este deporte. Son muchos los que se ponen el casco y la vestimenta adecuada, recargan su bidón de agua y montan en la bicicleta con el único objetivo de recorrer un kilómetro tras otro. Si hay tanta afición en los segovianos, resulta extraño que en la ciudad apenas se vea a nadie desplazándose en este tipo de vehículo como sustitución del coche particular o incluso del transporte público. La explicación es clara, pues coinciden los responsables del gobierno municipal, la Policía Local y los propios ciclistas.

La complicada orografía de la ciudad y la elevada presencia del firme de piedra, junto al clima invernal, son los factores principales de la escasa utilización de la bicicleta para desplazarse por la capital. «La orografía y el adoquín incómodo hacen que ni siquiera haya motocicletas», explica Julio Rodríguez, jefe de la Policía Local, quien considera que no existe un volumen de ciclistas similar al de ciudades de costa en gran parte por el desnivel topográfico, pero también por la facilidad que tienen esas ciudades de crear los carriles bici siguiendo la frontera entre tierra y agua.

A pesar de la condiciones adversas para montar en bicicleta, el Ayuntamiento y en especial su concejal de Tráfico, Transportes y Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ramón Muñoz-Torrero, no cesan en su implicación para fomentar una modalidad de transporte que además de no perjudicar al medioambiente, es saludable para uno mismo. Y en este sentido, uno de los objetivos para los meses que quedan del año del concejal es cerrar el circuito de carriles señalizados como zona 30 que indican que es una vía frecuentada por ciclistas y advierte así de su presencia a los conductores de vehículos a motor para que extremen las precauciones. Para cerrar el circuito tan solo es necesario pintar la zona 30 en una parte del Paseo Ezequiel González y en alguna vía de Nueva Segovia, aunque Muñoz-Torrero aún no ha decidido cual. «Hay que estudiarlo, pero tiene que unirse con el carril bici que va hacia la Granja pintando una de estas zonas por el interior del barrio», explica.

El parque de bicicletas eléctricas contará con tres o cuatro unidades más Las bancadas con bicicletas instaladas en la vía pública fueron un fracaso y buen ejemplo de ello es que alguna de ellas incluso comenzó a deteriorarse por estar a la intemperie y sin uso, por lo que el Ayuntamiento decidió poner las bicicletas en alquiler durante un tiempo prolongado. Son 30 unidades con ayuda al pedaleo, que el año pasado fueron arrendadas en su totalidad, y diez sin ayuda, que no han sido alquiladas en 2017 ni en este periodo debido a disponer de las eléctricas. Este año se han alquilado 17 y otra está en proceso de alquiler. Actualmente falta una de las que tienen ayuda al pedaleo porque en verano la robaron, y en Tráfico están a la espera de que se localice gracias a tener inscritas todas las del parque en el BiciRegistro. El éxito del alquiler del año pasado y el buen ritmo de este año lleva a Ramón Muñoz-Torrero a plantearse utilizar el dinero que se ahorra en el mantenimiento de las bancadas(requería la contratación de un sistema informático para contabilizar el uso) a la compra de nuevos vehículos. El precio de una de estas bicis eléctricas puede girar entorno a los 700 euros las más baratas hasta los 6.000 que valen algunas, pero según indica el concejal, las municipales tienen un valor cercano a los 1.000 euros. El objetivo es adquirir tres o cuatro nuevos vehículos eléctricos con ayuda al pedaleo en los próximos meses. Los contratos se realizan por periodos de tres meses, empezando en junio, y con posibilidad de ampliarlo otros tres más. Muñoz-Torrero también había pensado ampliarlo y hacer los contratos anuales, pero eso exige tener a una serie de funcionarios y trabajadores dedicados a la gestión de alquileres y, además, ampliar también el contrato de mantenimiento. La conservación de estas bicicletas depende de una empresa externa, que pasa control antes y después de los contratos, y arregla los pequeños desperfectos que pueden sufrir los arrendatarios durante el periodo de alquiler.

Estas vías sirven como sustituto de los carriles bici, que son escasos en la ciudad debido a la complicación de adaptarlos al viario según indica el jefe de Policía Local. Estos carriles bici, que son lógicamente de uso exclusivo para ciclistas, tienen poca presencia en Segovia. Existen en una parte de la Avenida Padre Claret, que es la que va desde la Plaza de Artillería hasta la rotonda de Dionisio Duque y muy cerca de esa, otra que transcurre cerca del cementerio. Además de estas, solo existe una más por la salida hacia La Granja.

Aparte de los carriles bici, las zonas marcadas con un límite de 30 kilómetros por hora y con una indicación en el pavimento de una bicicleta, que indica que es una vía frecuentada por ciclistas, se extienden por la ciudad y ocupan Vía Roma, Padre Claret, la Avenida de la Constitución, la carretera deSan Rafael, la calle Gerardo Diego, el Paseo Ezequiel González y el paseo Conde Sepúlveda.

Falta de pintura

El único obstáculo para terminar este proyecto de cerrar el círculo de vías para ciclistas en este 2018 es la falta de pintura para aplicar en el firme, que es la misma que se utiliza para pintar los pasos de cebra y el resto de señales ubicadas en el asfalto. El concejal trabaja estos días en la búsqueda de ese presupuesto para adquirir la pintura y emplear a los técnicos, pero asegura que su intención es tener el circuito finiquitado con las zonas 30 en la parte que falta en Ezequiel González y en Nueva Segovia antes de que acabe el año. De esta manera pretende fomentar un modo de transporte que, «además de no perjudicar al medioambiente, es bueno para la salud.

El jefe de la Policía Local también quiso recordar que, aunque ciudadanos y conductores no sean lo suficientemente conscientes, «todo el casco antiguo está limitado a una velocidad de 20 kilómetros por hora». En esta zona de la ciudad la circulación en bicicleta puede resultar menos peligrosa para los ciclistas, por lo que el concejal anima a los segovianos a usarla también en el centro.