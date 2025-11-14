Segovia celebra '50 años en libertad' con cine, teatro y conferencias

El Norte Segovia Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

La Subdelegación del Gobierno en Segovia ha organizado un amplio programa de actividades bajo el lema '50 años en libertad' para conmemorar las cinco décadas de democracia en España. La programación, abierta a todos los segovianos, se desarrollará desde hoy y hasta el 3 de diciembre e incluirá conferencias, teatro, cinefórum y el acto institucional por el 47º aniversario de la Constitución, además de la entrega del premio 'Valores para la sociedad'.

La iniciativa se enmarca en el programa estatal coordinado por el Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En Segovia, la subdelegación ha tejido una red de colaboraciones con entidades como la Fundación Valsaín, el Movimiento Europeo Español, el Centro de Investigaciones Históricas (CIGCE), la Cátedra de Estudios sobre la Renovación Pedagógica y Escuela Segoviana de la UVa y el grupo de teatro 'Yo contigo en el aula'.

En la presentación del programa, la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, destacó que el objetivo es «celebrar y reflexionar sobre los avances sociales, en libertad y democracia, de los que hemos disfrutado en estas cinco décadas», y subrayó que se trata de actos «pensados para toda la ciudadanía».

El ciclo de conferencias arrancará esta tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, a las 19:00 horas, con la charla 'La vida cotidiana durante el franquismo: mujeres y sociedad durante la dictadura', a cargo de las profesoras Mónica Moreno y Gloria Román. Mañana, a las 11:30 horas, la Casa de la Lectura acogerá la mesa 'De la dictadura a la democracia', con la participación de especialistas de la UNED y la Universidad Carlos III. El 27 de noviembre, el foco se desplazará al campus María Zambrano de la UVA, donde se celebrará la conferencia 'De la Europa deseada a la Europa compartida', con la intervención, entre otros, del expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón y del excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles.

El 24 de noviembre, también en el campus universitario, el grupo 'Yo contigo, teatro en el aula' pondrá en escena la obra '10 minutos de libertad', concebida para invitar al público a reflexionar sobre el valor de los derechos y libertades actuales. Ese mismo día se desarrollará la jornada 'La educación en Segovia (1919–1982): florecimiento, represión, silencio y brotes nuevos de la renovación pedagógica', en la que profesores e investigadores de la UVa analizarán cómo vivió la escuela segoviana los cambios políticos y sociales del siglo XX.

El programa se completa con un ciclo de cinefórum en las salas Artesiete, bajo el título '50 años de España en libertad'. El 18 de noviembre se proyectará Canciones para después de una guerra; el día 19 será el turno de El desencanto y el 20 se exhibirá Surcos. Cada sesión comenzará a las 19:45 horas y contará con la presentación y el coloquio de directores y guionistas vinculados a las películas.

El broche final llegará el 3 de diciembre, con el acto institucional por el 47º aniversario de la Constitución Española. En la Subdelegación del Gobierno se rendirá homenaje a los empleados públicos de la Administración General del Estado jubilados este año y se entregará, por séptima vez, el premio 'Valores para la sociedad', que distingue a un joven de la provincia por su compromiso solidario.