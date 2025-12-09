Segovia es la capital de la región que menos gasta en iluminación navideña

La Navidad está a la vuelta de la esquina y los elementos ornamentales, instalados desde hace días, ya atraen las miradas de segovianos y turistas ... en plazas y avenidas. El presupuesto que el Ayuntamiento de la ciudad dedica a la decoración de los espacios públicos, esencialmente con luminarias, asciende este año a los 100.000 euros, lo que se traduce en una de las inversiones más altas que se han realizado en los últimos años para infundir espíritu navideño a los vecinos y visitantes. Pese a ser una cifra elevada, es la capital de Castilla y León que menos gasto por habitante destina a la iluminación festiva.

La aportación económica que efectuará cada residente en la ciudad a lo largo de este año para sufragar los gastos del alumbrado navideño es de 1,9 euros. Ese es el precio que deben afrontar los segovianos para poder disfrutar del brillo y los colores de estos elementos ornamentales. El nuevo contrato mixto de luminaria ornamental de Navidad y Reyes Magos, adjudicado hace tan solo un mes a la empresa salmantina Electricidad C. Plaza, contempla un desembolso de algo más de 200.000 euros para el presente ejercicio y el que viene. Esto significa que el presupuesto de cada periodo navideño asciende a unos 100.100 euros, con IVA incluido.

Los arcos y luces de diferentes estilos y colores ya adornan la ciudad. Los operarios de la empresa instaladora han estado muy presentes en las calles de Segovia estas semanas y, al menos, desde principios de mes. Su labor de los últimos días ha dado como resultado la inauguración el pasado viernes del gran pórtico navideño y la galería luminosa en la avenida del Acueducto -la propuesta más destacada del actual contrato-, un cono musical de 14 metros de altura en la plaza de San Millán y un belén en la plaza de la Artillería, además de la decoración de la fachada de la Casa Consistorial mediante guirnaldas.

Cada vez hay más elementos ornamentales repartidos por el centro de Segovia y algunos barrios, lo que conlleva un incremento de la inversión destinada a este fin. La cuantía se ha duplicado en relación a 2020, cuando el Consistorio de la ciudad contemplaba una inversión total que ni siquiera superaba los 50.000 euros. Todo ha cambiado en el tiempo más reciente, ya que la ciudades cada vez otorgan una mayor importancia a las iniciativas dirigidas a engalanar calles al argumentar que contribuyen a dinamizar el comercio de proximidad y atraen visitantes.

El encendido de las luces de Navidad en Segovia se prolongará hasta el 6 de enero, Día de Reyes, incluido. Esto significa que la iluminación ornamental por el periodo festivo le cuesta algo más de 3.000 euros al día a la ciudad, a lo que hay que sumar los gastos por el consumo, que se han disparado a raíz de la crisis energética por la guerra de Ucrania. Aun así, es la capital de la comunidad autónoma que menos cuantía por habitante dedica a este cometido. Cada vecino de Soria y Valladolid aporta el triple.

Evolución del gasto

El montante que maneja cada núcleo urbano ha fluctuado con el paso de los años. A día de hoy, la ciudad vallisoletana encabeza el ranking en inversión absoluta con cerca de 1,3 millones asignados anualmente al alumbrado de Navidad, si bien el próximo año finaliza el contrato y será necesario renegociar este servicio, por lo que el presupuesto puede variar. Es un montante que permite a Valladolid escalar entre los destinos del país que reciben más turistas interesados en sumergirse en el espíritu navideño. Está seguido de Burgos, con más de medio millón de euros; León, con 380.000; y Salamanca, con unos 300.000 euros.

El resto de capitales de la región quedan muy por debajo de este umbral, ya que se sitúan lejos Soria, con 195.000 euros; Palencia, con 183.000; Ávila, con 180.000 y Zamora, con 108.000. A la cola, por tanto, se encuentra Segovia, de acuerdo a las últimas adjudicaciones que han sido tramitadas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esta herramienta posibilita el acceso a los pliegos bajo los cuales se articulan las labores de instalación de las luces navideñas, que suelen prorrogarse durante varios años -un mínimo de dos y hasta cinco- y en ellos se repiten algunas empresas adjudicatarias.

Sobresalen Electricidad C. Plaza, que está presente en Ávila, Salamanca, o Segovia; mientras que Iluminaciones Ximénez es la sociedad encargada de llevar el alumbrado festivo a León, Soria y Valladolid. Es por ello que se pueden observar a su vez importantes diferencias del gasto que se efectúa por habitante, pues mientras que cada empadronado en Soria y Valladolid contribuyen con 4,8 y 4,2 euros, respectivamente; los habitantes de Ávila, Burgos y León desembolsan alrededor de tres euros. Por debajo se encuentran Palencia y Salamanca, con 2,4 y 2,1 euros, a la vez que Zamora se posiciona a la cola de la clasificación regional al calcularse el gasto que sufraga cada vecino en 1,8 euros.

Los costes por el consumo de luz varían en gran medida dependiendo del punto del territorio. Esto se debe a que el horario de funcionamiento no es el mismo en todas las capitales, así como la inauguración de la iluminación de la época festiva. Las ciudades que más prisa se dieron a la hora de presumir de espíritu navideño en sus calles son Valladolid, León y Salamanca, al encender sus calles el 27 de noviembre, por lo que incluso se anticiparon al llamado periodo comercial del 'Black Friday'. A continuación, el 28 fue el turno de Ávila y Zamora, mientras que Burgos y Palencia esperó al 4 de diciembre. Las últimas en dar comienzo a la época navideña fueron Soria y Segovia, el día 5 de diciembre.

El alumbrado navideño es el servicio más cuantioso que los ayuntamientos de las principales ciudades de Castilla y León prestan en cada periodo festivo, pero hay otras licitaciones que amplían aún más la inversión destinada a celebrar la Navidad. Por ejemplo, todas las capitales organizan cabalgatas de Reyes Magos, a las que dedican miles de euros del presupuesto; mercadillos ambientados, actividades lúdicas para el público infantil o belenes ornamentales, a lo que se suma el suministro de cestas de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.