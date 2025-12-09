El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Multitud de personas caminan bajo el alumbrado navideño en Segovia capital. Antonio de Torre

Segovia es la capital de la región que menos gasta en iluminación navideña

La aportación que realizan los vecinos de Soria o Valladolid para la instalación de los elementos ornamentales triplica la que efectúan los segovianos

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:41

Comenta

La Navidad está a la vuelta de la esquina y los elementos ornamentales, instalados desde hace días, ya atraen las miradas de segovianos y turistas ... en plazas y avenidas. El presupuesto que el Ayuntamiento de la ciudad dedica a la decoración de los espacios públicos, esencialmente con luminarias, asciende este año a los 100.000 euros, lo que se traduce en una de las inversiones más altas que se han realizado en los últimos años para infundir espíritu navideño a los vecinos y visitantes. Pese a ser una cifra elevada, es la capital de Castilla y León que menos gasto por habitante destina a la iluminación festiva.

